Хави Эрнандес назначен главным тренером сборной Нидерландов

·46·Спорт
Хави Эрнандес назначен главным тренером сборной Нидерландов

В футбольном мире Нидерландов открылась новая страница: легендарный испанский специалист Хави Эрнандес официально приступил к работе в качестве главного тренера национальной сборной страны. Как сообщает Goal.com, это назначение вызвало крайне эмоциональную реакцию у одной из ярких звёзд команды — полузащитника «Тоттенхэма» Хави Симонса — и вновь продемонстрировало глубокую личную связь между ними. Симонс, пропустивший чемпионат мира 2026 года из-за серьёзной травмы правого колена, не скрывал радости в социальных сетях, увидев человека, чьё имя связано с его собственным, во главе национальной команды. Об этом Goal.com сообщает .

Как выяснилось, история имени молодого нидерландского футболиста напрямую связана с легендой испанского футбола. В своих предыдущих интервью мать Симонса рассказывала, что его назвали в честь полузащитника, мастерски дирижировавшего игрой в составе каталонского гранда «Барселоны». Когда родители выбирали имя для ребёнка, они посмотрели матч с участием этого игрока и мгновенно приняли решение. С тех пор эта симбиоз продолжается как в академии «Ла Масия», так и в дальнейшей карьере футболиста.

Стабильность тренерского штаба и новый подход

Королевский футбольный союз Нидерландов (КНВБ), выразив доверие новому тренеру, обеспечил необходимую стабильность, сохранив в штабе местных специалистов. По сообщениям, Рууд ван Нистелрой продолжит работу в тренерском штабе. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» продемонстрировал высокий потенциал на прошлом чемпионате мира и станет важным связующим звеном между наследием периода Рональда Кумана и новыми тактическими идеями Хави Эрнандеса.

Также на своей должности остался тренер вратарей Патрик Лодевейкс. Нидерландская футбольная федерация рассчитывает объединить основанную на контроле мяча атакующую философию Хави с уже существующей структурой. Для 46-летнего каталонского специалиста, ставшего первым иностранным тренером сборной с конца 1970-х годов, ответственность очень высока: по долгосрочному контракту он намерен кардинально изменить стиль игры команды.

Предстоящие испытания

Обновлённая сборная Нидерландов под руководством нового главного тренера проведёт свой первый серьёзный экзамен в Лиге наций. В сентябре на стадионе «Арена Йохана Кройфа» в домашнем матче команда Оранье встретится со сборной Германии. После этого команду ждут групповые матчи против Сербии и Греции, что даст главному тренеру удобную возможность полностью сформировать свою тактическую систему до начала отборочного турнира чемпионата Европы.

Хави ЭрнандесНидерландыХави СимонсФутболТренеры
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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