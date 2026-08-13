Подруги с 40-летним стажем узнали по ДНК, что являются родными сёстрами

·1·Мир
Подруги с 40-летним стажем узнали по ДНК, что являются родными сёстрами

Две женщины, дружившие с детства, узнали благодаря тесту ДНК, что на самом деле являются родными сёстрами. Мина и Минал около 40 лет назад были удочерены из индийского детского дома и выросли в Нидерландах на расстоянии 100 миль друг от друга. Обе долгие годы искали ответы о своей биологической семье.

«Когда я вижу тебя, то чувствую, будто вернулась домой», — сказала 43-летняя Мина Гелтинк во время радостной и трогательной встречи с сестрой.

Мина, мать троих детей, рассказала, что долгие годы чувствовала пустоту в душе. «Будто нашёлся недостающий кусочек пазла», — сказала она.

Сначала они познакомились как подруги

Мина и Минал познакомились в 1996 году на встрече, организованной для усыновлённых детей. Они сразу почувствовали необъяснимую близость. Окружающие замечали сходство между двумя девочками, а сами девочки в шутку называли друг друга «сестрёнками».

Ikki ayol parkda smartfonga kulib selfi tushmoqda.

Позже их связь прервалась, и 15 лет они ничего не знали друг о друге.

Правда выяснилась спустя 40 лет

Проведённый в апреле 2025 года ДНК-тест MyHeritage изменил всё. Результат показал, что у них 100-процентное генетическое родство.

44-летняя Минал Тийссен, живущая во Франции с супругом и двумя сыновьями, сначала не могла поверить, получив результаты ДНК. Затем она разыскала Мину через социальные сети и поняла, что та самая девочка, с которой она познакомилась 30 лет назад, является её родной сестрой.

Тийссен рассказала, что получала любовь и заботу в приёмной семье, однако не имела никакой информации о своих биологических родственниках. Поэтому на протяжении всей жизни она чувствовала себя немного одинокой.

Теперь ответы были найдены на вопросы, долгие годы остававшиеся без ответа: в детстве они случайно встретились не как подруги, а как родные сёстры.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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