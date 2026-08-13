Ужасающие моменты в Турции: загорелась лодка со 107 туристами (видео)

·65·Мир
Ужасающие моменты в Турции: загорелась лодка со 107 туристами (видео)

Ужасающие моменты произошли недалеко от курорта Фетие в популярной турецкой провинции Муг‘ла. На прогулочном катамаране, на борту которого находились 115 человек, включая 107 туристов и детей, внезапно вспыхнул сильный пожар.

По последним данным, благодаря оперативной спасательной операции все находившиеся на борту люди были эвакуированы, и в результате происшествия никто не погиб.

Пожар начался на кухне: люди были вынуждены прыгать в воду

Чрезвычайное происшествие произошло около 11:00 в районе залива Катранджи. По данным издания Хабер Турк, возгорание началось в кухонной части лодки и за короткое время стремительно распространилось на другие участки судна.

Пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, в панике надели спасательные жилеты и были вынуждены броситься в морскую воду.

К месту происшествия были немедленно направлены службы береговой охраны Турции, подразделения морской безопасности и бригады скорой помощи. Другие туристические суда, находившиеся поблизости, также активно помогали извлекать людей из воды. Из-за сильного пламени лодка получила серьёзные повреждения и начала тонуть.

Реакция мэра Фетие и официальных лиц

Мэр города Фетие Фатих Аккая в заявлении для местных СМИ подтвердил, что в результате происшествия никто не погиб и не получил тяжёлых травм:

«Всего на борту катамарана находились 115 человек — 107 из них были пассажирами-туристами, остальные — членами экипажа. Все люди были безопасно эвакуированы. В настоящее время медицинские работники проверяют, есть ли у них признаки отравления дымом», — заявил мэр.

Председатель отделения Морской торговой палаты в Фетие Илкай Тугай также сообщил, что все находившиеся на борту люди были благополучно доставлены из воды и с судна в безопасное место.

Катамаран «Тойс Боат» и гражданство туристов

Лодка под названием «Тойс Боат», на которой произошёл пожар, была популярным прогулочным судном, предназначенным главным образом для семей с детьми. По данным местного издания Хаберки ТВ, этот катамаран начал первые туристические рейсы в Фетие с июля этого года.

Пока турецкие СМИ официально не раскрыли, гражданами каких стран были находившиеся на борту туристы. Дипломатические представительства и местные правоохранительные органы проводят расследование происшествия, а также выясняют причины возникновения пожара.

ТурцияФетхиеМуглаHaber TurkToys Boat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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