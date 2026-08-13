В Дубае известный робот сообщил о свадьбе

·40·Мир
В Дубае известный робот сообщил о свадьбе

В Дубае гуманоидный робот Бо Сунайда, известный своими интересными и необычными видео в социальных сетях, неожиданно объявил о своей свадьбе. Эта новость вызвала большой интерес среди пользователей социальных сетей.

Сообщение о свадьбе было опубликовано на официальной странице робота в социальной сети. К нему также приложили несколько фотографий с церемонии. На снимках запечатлена свадебная церемония Бо Сунайда с другим роботом — Моза.

Однако компания, стоящая за роботом, особо подчеркнула, что это мероприятие не было настоящим браком. Иными словами, церемония не оформлялась как юридический или религиозный брак, а представляла собой контент, специально подготовленный для социальных сетей.

Как робот стал знаменитым?

Бо Сунайда был разработан компанией СС Лутах Груп, а его основой стал гуманоидный робот Unitree Г1, первоначально созданный для исследовательских и образовательных целей.

В последнее время робот приобрёл широкую популярность в социальных сетях и привлёк внимание множества пользователей своими различными видео. В них демонстрируются национальная культура, обычаи и традиции ОАЭ.

Кроме того, Бо Сунайда участвует в различных массовых мероприятиях, демонстрируя сочетание современной робототехники с местной культурой.

Поэтому инсценированная «свадьба» робота с Моза также превратилась в необычный контент, вызвавший в социальных сетях больший, чем обычно, интерес.

ДубайБо СунайдаМозаSS Lootah GroupUnitree G1
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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