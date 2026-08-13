Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана

Деятельность центрального защитника национальной сборной Узбекистана и английского клуба «Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов вызывает большой интерес не только у отечественных футбольных болельщиков, но и у поклонников из соседних стран, в частности Казахстана.

Как сообщает авторитетное казахстанское издание оффсиде.кз, узбекская футбольная звезда отправила личное и искреннее видеообращение легенде казахстанского футбола Самат Смаков.

«Желаю удачи вам и вашим сыновьям!»

Абдуқодир Ҳусанов в коротком видеоролике поприветствовал бывшего капитана национальной сборной Казахстана и передал наилучшие пожелания его семье и детям. Самат Смаков опубликовал это обращение на своей странице в социальной сети.

«Ассаламу алейкум, Самат Кабирович! Передаю привет вам и вашим сыновьям. Желаю удачи вам и вашей семье!» — говорится в обращении Ҳусанов.

Как сообщил редактор сайта Оффсиде.кз Кирилл Нексорошев, это обращение прозвучало на фоне назначения Смаков главным тренером клуба «Атирау» и проведения им первого матча в новой команде.

Самат Смаков — легендарный капитан казахстанского футбола

Самат Смаков считается футболистом, проведшим наибольшее количество матчей в истории национальной сборной Казахстана. За свою карьеру он выступал за клубы «Кайрат», «Актобе», «Астана», а также российский «Ростселмаш» и турецкий «Ризеспор».

6-кратный чемпион Казахстана;

4 раза (в 2004, 2007, 2008 и 2009 годах) признавался лучшим футболистом страны .

В тренерской карьере работал в командах «Турон», «Джетису», «Елимай» и «Ордабаси», занимал должность технического директора в «Астана», а также спортивного директора в «Актобе».

Абдуқодир Ҳусанов — лицо центральноазиатского футбола на мировой арене

Сегодня 22-летний центральный защитник Абдуқодир Ҳусанов считается самым заметным и известным представителем центральноазиатского футбола. Наш соотечественник, выступающий за «Манчестер Сити», в прошлом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, пополнив свою коллекцию престижными трофеями в качестве легионера.

Кроме того, в составе «горожан» он занял 2-е место в чемпионате Англии (АПЛ) и стал обладателем серебряной медали чемпионата. Взаимное уважение и дружеские отношения двух талантливых футболистов способствуют дальнейшему укреплению спортивных связей между соседними народами.

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