Объявлены курсы валют на 14 августа
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• Евро подешевел на 24,28 сума и снизился до 13 769,16 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 14 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 10,69 сума и снизился до 11 937,89 сума.
• Евро подешевел на 24,28 сума и снизился до 13 769,16 сума.
• Российский рубль подешевел на 2,53 сума и снизился до 141,76 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 55,05 сума и снизился до 16 107,79 сума.
• Японская иена подешевела на 0,18 сума и снизилась до 74,92 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 34,9 сума и снизился до 14 690,98 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,42 сума и снизился до 1 770,39 сума.
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