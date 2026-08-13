Новость на «Этихад»: мастер дриблинга заключил новый контракт с «Манчестер Сити»

Английский клуб «Манчестер Сити» официально объявил о продлении действующего соглашения с игроком сборной Бельгии Джереми Доку, одним из основных и самых опасных вингеров команды. Об этом манчестерский клуб сообщил через свои социальные сети.

Новый контракт с 24-летним бельгийским талантливым игроком рассчитан до середины 2031 года.

Участие в 22 голевых эпизодах: показатели Доку в «Сити»

Джереми Доку защищает цвета «Манчестер Сити» с 2023 года. В прошлом сезоне он стал одним из самых активных и результативных игроков команды Пеп Гвардиола:

Количество матчей: 47 встреч во всех турнирах;

Голы: 8;

Голевые передачи: 14.

Благодаря скорости на поле и мастерству легко обыгрывать соперников один в один (дриблингу) Доку укрепил свои позиции как неотъемлемая часть атакующей линии «горожан».

От «Андерлекст» до «Этихад»: хроника карьеры

Джереми Доку сделал первые шаги в профессиональном футболе в 2018 году в бельгийском клубе «Андерлекст».

В 2020 году он перешёл во французский клуб «Ренн», где провёл 75 матчей и забил 10 голов.

В августе 2023 года «Манчестер Сити» заплатил «Ренн» 65 миллионов евро за трансфер бельгийского вингера.

По данным авторитетного портала Трансфермаркт, в настоящее время рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 75 миллионов евро.

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