В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех

·103·Мир
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех

Жители Глазго и гости города были поражены, увидев в небе огромного дракона. Эта необычная модель, напоминающая дракона из популярного фантастического сериала Хусе оф те Dragon от ХБО, была продемонстрирована в небе над городом в преддверии Игр Содружества 2026 года.

Дракон длиной 8 метров пролетел над рекой Клайд, комплексом SEC Армадилло и сооружениями ОВО Хйдро, создав впечатление, будто фантастический мир Вестероса перенёсся в реальность.

Интересно, что двигавшаяся в воздухе модель — не просто макет, выполненный в форме дракона. Она представляет собой точную копию дракона Сиракс (Сйракс), связанного в сериале с Рейнирой Таргариен. Сообщается, что для обеспечения реалистичного внешнего вида использовались 3Д-сканы, полученные в процессе съёмок сериала Хусе оф те Dragon.

На создание дракона ушло 3000 часов

Над этой огромной моделью 14 специалистов работали в течение трёх месяцев. Всего на её изготовление было потрачено около 3000 часов.

Несмотря на свои размеры, дракон не тяжёлый — его вес составляет всего 13 килограммов. Конструкция изготовлена из углеродного волокна, алюминия и специальных вспененных материалов.

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех

Модель примечательна не только своим внешним видом, но и способностью двигаться. Она оснащена 23 подвижными элементами, включая крылья, голову и хвост. Благодаря этому дракон может двигаться подобно живому существу.

Специальная система приведения в движение, установленная в нижней части конструкции, обеспечивает модели подъём в воздух и полёт.

По словам организаторов, этот проект был реализован, чтобы необычным образом встретить гостей, прибывающих в Глазго в связи с Играми Содружества 2026 года, а также продемонстрировать сочетание спорта, современных технологий и фантастического мира.

Игры Содружества начались 23 июля. Трансляции спортивных соревнований доступны зрителям через HBO Max, а ТНТ Спортс обеспечивает показ соревнований в эфире.

ГлазгоHBOДом ДраконаСираксРейнира Таргариен
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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