Распространилось видео с мусульманином, совершавшим молитву перед домом

·64·Мир
Распространилось видео с мусульманином, совершавшим молитву перед домом

В США видео, на котором мусульманский водитель молится на обочине дороги, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Христианка, владелица дома, разместила эти кадры в интернете, призвав к уважению и толерантности по отношению к представителям разных религий.

Сообщается, что во время месяца Рамадан водитель искал безопасное место для молитвы и остановился напротив дома женщины. Там он совершил молитву, не мешая движению. Хозяйка дома не восприняла эту ситуацию негативно, а, напротив, записала её на видео и поделилась им в социальной сети.

По словам женщины, распространив видео среди общественности, она хотела показать, насколько важно относиться друг к другу с уважением, несмотря на различия в религиозных убеждениях людей.

Распространение видео пришлось на период, когда в США вновь обсуждается отношение к мусульманам. В частности, конгрессмен Нэнси Мейс в последние недели подверглась критике из-за резких высказываний в адрес мусульман и ислама. Некоторые её публикации в социальных сетях СМИ и общественность оценили как исламофобские.

В эфире CNN журналист Омар Хименес раскритиковал высказывания Мейс о мусульманах, подчеркнув, что Конституция США защищает свободу вероисповедания. Мейс продолжила отстаивать свои взгляды.

В этом контексте распространённое в социальных сетях видео многие воспринимают как напоминание о важности взаимного уважения и толерантности между представителями различных вероисповеданий.

Соединенные ШтатыНэнси МейсCNNОмар Хименес
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