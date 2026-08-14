Роналду тайно женился: что в брачном договоре?

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально создали семью после почти десятилетних отношений. 11 августа пара провела закрытую гражданскую церемонию бракосочетания в своей резиденции в португальском городе Кашкайш. Церемония была организована настолько секретно, что в ней не приняли участия даже мать футболиста, его братья и сестры. Факт брака также подтвердили представители Роналду.

Однако больший интерес, чем сама церемония, вызывает то обстоятельство, что за день до свадьбы Роналду и Джорджина подписали специальный договор. Согласно ему, их имущество управляется в особом порядке.

Все произошло 11 августа в Кашкайше

Согласно полученным португальским изданием «Джорнал де Нотикиас» брачным документам, гражданская церемония состоялась 11 августа в доме пары в Кашкайше. Эта дата выбрана не случайно — ровно за год до этого, 11 августа 2025 года, Роналду и Джорджина объявили о помолвке.

Брак был оформлен не в виде пышного торжества или шоу с участием сотен гостей, а в очень узком кругу.

В церемонии также приняли участие пятеро детей пары — Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана Мартина и Белла Эсмеральда.

Кем были четверо свидетелей?

В брачном документе указаны четыре свидетеля.

Среди них — друг Роналду еще со времен выступлений за «Спортинг» Мигел Пайшау, сестра Джорджины Ивана Родригес, ювелир Хосе Родригес Сангил и его супруга Моника Гонсалес Мартинес.

Таким образом, одна из самых известных пар в мире футбола предпочла провести самый важный день своей жизни не в кругу масштабного торжества, а в окружении семьи и самых близких людей.

Почему мать Роналду не пришла на церемонию?

Одной из самых обсуждаемых деталей стало отсутствие на церемонии матери Роналду Долореш Авейру, а также его братьев и сестер.

Это обстоятельство породило в португальской прессе различные домыслы о разногласиях в семье. Однако на данный момент нет достоверной информации, подтверждающей подобные конфликты.

Напротив, Долореш и сестра Роналду Катя тепло отреагировали на публикацию пары о браке в социальных сетях, оставив сердечки. Поэтому нет никаких оснований автоматически связывать их отсутствие на церемонии с семейным скандалом.

Важный документ, подписанный за день до свадьбы

10 августа, то есть за день до бракосочетания, Роналду и Джорджина оформили брачный договор в нотариальной конторе Лиссабона.

В документе выбран режим раздельного владения имуществом. Согласно этому порядку, каждая из сторон сохраняет за собой имущество, принадлежавшее ей до брака. Активы, приобретенные лично после вступления в брак, также автоматически не становятся совместной собственностью. Имущество же, приобретенное совместно, может принадлежать обеим сторонам.

Этот выбор является важным юридическим шагом, особенно для спортсмена с колоссальными активами, такого как Роналду.

Джорджина не взяла фамилию Роналду

В брачных документах есть еще одна интересная деталь.

Ни Роналду, ни Джорджина не сменили фамилии после вступления в брак. Джорджина Родригес осталась под своей прежней фамилией.

В документе постоянным местом жительства пары указана столица Саудовской Аравии — Эр-Рияд. Здесь Роналду выступает за клуб «Аль-Наср».

Одна маленькая деталь на кольцах

После бракосочетания пара опубликовала в соцсетях фотографию с обручальными кольцами на руках.

На них был виден символ «К ❤️ Г», отсылающий к их именам. Эта простая деталь вызвала огромный интерес и символически показала завершение многолетних отношений официальным браком.

После свадьбы — снова футбол

Долгого медового месяца после грандиозного события не последовало.

Сообщается, что Роналду вскоре вернулся в Саудовскую Аравию и присоединился к тренировкам «Аль-Насра». 41-летний футболист продолжает подготовку к новому сезону.

Таким образом, почти десятилетние отношения, большая семья с пятью детьми и долго обсуждаемая тема брака наконец подошли к официальной развязке.

Но Роналду и Джорджина провели это событие в своем стиле: вместо роскошного публичного шоу — закрытая церемония, минимум свидетелей и тщательно оформленный за день до свадьбы финансовый договор.

Самое интересное, что свадьба одного из самых известных футболистов мира прошла не на глазах у миллионов фанатов, а у него дома и в самом узком кругу.

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