В Янгиюльском районе сгорел грузовик Исузу

·51·Общество
В Янгиюльском районе сгорел грузовик Исузу

На автомобильной дороге М39 «Ташкент–Термез», проходящей по территории Янгиюльского района Ташкентской области, загорелся грузовик марки Исузу.

Как сообщается, происшествие произошло 14 августа примерно в 18:30. Во время движения 48-летнего водителя в моторном отсеке транспортного средства внезапно возник пожар.

Вскоре пламя распространилось на другие части автомобиля, в результате чего грузовик полностью сгорел.

В результате происшествия водитель и другие участники движения не пострадали. Ущерба здоровью людей не причинено.

В настоящее время отделом по чрезвычайным ситуациям Янгиюльского района проводится проверка с целью установления причин происшествия и обстоятельств возникновения пожара.

IsuzuЯнгиюльТашкентТермез
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