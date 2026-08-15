В Янгиюльском районе сгорел грузовик Исузу
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На автомобильной дороге М39 «Ташкент–Термез», проходящей по территории Янгиюльского района Ташкентской области, загорелся грузовик марки Исузу.
Как сообщается, происшествие произошло 14 августа примерно в 18:30. Во время движения 48-летнего водителя в моторном отсеке транспортного средства внезапно возник пожар.
Вскоре пламя распространилось на другие части автомобиля, в результате чего грузовик полностью сгорел.
В результате происшествия водитель и другие участники движения не пострадали. Ущерба здоровью людей не причинено.
В настоящее время отделом по чрезвычайным ситуациям Янгиюльского района проводится проверка с целью установления причин происшествия и обстоятельств возникновения пожара.
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