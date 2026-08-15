«Защита — наша головная боль»: Кападзе о недостатках после вчерашнего матча

Матч между клубами «Навбахор» и «Бунёдкор» в рамках 17-го тура Суперлиги Узбекистана превратился в настоящее голевое шоу. В бескомпромиссной игре, в которой было забито 7 голов, наманганцы одержали волевую и важную победу со счётом 4:3.

После завершения встречи наставник «соколов» Темур Кападзе принял участие в пресс-конференции перед журналистами, подробно остановившись на сложных аспектах матча, проблемах в обороне и изменениях в составе.

«После 2:0 мы упустили игру»

Темур Кападзе эмоционально высказался о тяжёлой победе и недостатках в линии обороны:

«Прежде всего поздравляю болельщиков «Навбахора» с тяжёлой победой. На самом деле мы не должны были настолько усложнять игру. Мы вели со счётом 2:0 и должны были забивать ещё. Не знаю, повлияла ли травма Мухаммадали Гиёсова, но ребята немного расслабились. Было обидно, что каждый удар соперника оказывался в наших воротах. Ошибки в обороне — наша самая большая головная боль на данный момент. Будем работать над недостатками, потому что пропустили очень лёгкие голы. Впереди нас ждёт серьёзное противостояние с «Насафом».

Травма Гиёсова и ротация состава

Наставник сообщил хорошие новости о состоянии Мухаммадали Гиёсова, который был вынужденно заменён по ходу встречи и стал автором гола:

«Вначале мы серьёзно беспокоились. Врачи провели обследование, и, к счастью, травма оказалась не такой тяжёлой — он лишь немного подвернул ногу. Что касается изменений в составе, то из-за плотного календаря футболисты испытывают усталость. Я полностью доверяю каждому игроку из запаса. Такие ребята, как Джиянов, Усмонов и Абдурахмонов, вышли на поле и хорошо усилили темп игры».

Почему Абдулла Абдуллаев покинул команду, не сыграв ни одного матча?

На пресс-конференции также была внесена ясность в ситуацию с опытным полузащитником Абдуллой Абдуллаевым, который недавно присоединился к команде, а вскоре перешёл в «Нефтчи»:

«С Абдуллаевым мы подписали 5-месячный контракт, то есть до конца года. Мы знали о его травме и ожидали, что он восстановится за месяц. Однако повторный рентген, сделанный через месяц, показал, что до срастания кости ему всё ещё потребуется немало времени. Если бы контракт был рассчитан на 1,5–2 года, можно было бы подождать. Мы заранее договорились: если восстановление затянется, соглашение будет расторгнуто. Ведь на его полное восстановление ушло бы 2–3 месяца, и сезон уже закончился бы. «Нефтчи» предложил ему долгосрочный контракт, и это правильное решение. Мы по-дружески попрощались с руководством. Он сильный футболист и ещё понадобится нашей сборной», — завершил свою речь Кападзе.

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