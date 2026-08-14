Осьминог присосался к лицу рыбака

·62·Мир
Осьминог присосался к лицу рыбака

Необычный инцидент, произошедший в филиппинском городе Пуэрто-Принсеса, вызвал большой резонанс в социальных сетях. Рыбаку Кларенсу Джею Тамуле неожиданно пришлось вступить в схватку со только что пойманным осьминогом.

Во время происшествия осьминог внезапно присосался к лицу рыбака и даже крепко обхватил его рот. Из-за мощных присосок ситуация становилась всё опаснее, чем сильнее Тамула пытался оторвать существо от лица.

На распространившемся видео видно, как рыбак по одному оттягивает щупальца осьминога, пытаясь освободиться. Однако всякий раз, когда он пытался отцепить его, это давало обратный эффект — присоски прикреплялись ещё крепче.

В самые напряжённые моменты осьминог закрыл рыбаку рот. Из-за этого обычная рыбалка в одно мгновение превратилась в настоящую борьбу.

После схватки, продолжавшейся почти минуту, Тамуле удалось с помощью небольшого предмета ослабить присоски осьминога. В конце концов он оторвал существо от лица и отделался без серьёзных травм.

Этот случай не только удивил пользователей интернета, но и показал, насколько важны осторожность и безопасность при работе с морскими обитателями.

ФилиппиныПуэрто-ПринсесаКларенс Джей Тамула
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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