После сильных дождей каналы Манилы заполнились отходами

·58·Мир
После сильных дождей каналы Манилы заполнились отходами

В столице Филиппин Маниле после сильных дождей резко увеличилось количество отходов в каналах и водных артериях. В некоторых районах поверхность воды почти полностью покрыта мусором, что создало дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру.

По словам специалистов, во время сильных осадков бытовые отходы, скопившиеся в водных артериях Манилы, переносятся потоком воды с одного места на другое, ещё больше повышая риск наводнений. Согласно официальным данным, до июня 2026 года из дренажных систем Метро Манила было извлечено более 7,6 тысячи кубических метров отходов.

Проблема отходов в Манильском заливе и прилегающих к нему каналах не нова. После предыдущих сильных дождей также наблюдались случаи, когда отходы из моря под воздействием течений и волн возвращались в городские каналы. Это препятствует свободному стоку дождевой воды и приводит к повышению уровня воды на улицах.

Для устранения последствий местные власти и соответствующие службы усиливают работы по очистке каналов, дренажных систем и водных артерий. Правительство использует специальную уборочную технику, устройства для улавливания отходов и другие средства.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос подчеркнул необходимость регулярной очистки небольших водных артерий и дренажных систем от отходов, заявив, что для борьбы с наводнениями недостаточно только улучшать инфраструктуру. По его словам, также важно совершенствовать систему сбора, сортировки и переработки отходов.

В настоящее время в Маниле продолжаются работы по очистке водных артерий и контролю за отходами. Правительство рассматривает эти меры как часть комплексных программ, направленных на снижение риска наводнений в городе и улучшение экологического состояния Манильского залива.

МанилаФилиппиныФердинанд Маркос-младшийМанильский залив
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