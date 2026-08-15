В Ташкенте спасли 3-летнего мальчика от насилия со стороны матери

·54·Общество
В Ташкенте спасли 3-летнего мальчика от насилия со стороны матери

В Яшнабадском районе города Ташкента установлено, что 3-летний мальчик (А.И.), родившийся в 2023 году, регулярно подвергался насилию со стороны своей матери (А.Т.), родившейся в 1989 году. Обстоятельства были изучены после обращения соседей, и выяснилось, что ребёнок проживал в тяжёлых условиях. Об этом сообщил Детский омбудсман.

Как выяснилось, соседи, обеспокоенные насилием в отношении несовершеннолетнего, обратились в соответствующие органы. В ходе проверки было установлено, что 3-летнего мальчика регулярно избивали, давали ему снотворные препараты, а в некоторых случаях оставляли без присмотра.

По данному факту в отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — «Истязание». В целях обеспечения безопасности ребёнка ему выдали охранный ордер и временно установили опеку.

Сообщается, что в настоящее время состояние здоровья ребёнка стабильное. Ответственные органы принимают меры для решения в судебном порядке вопроса о разлучении ребёнка с матерью и лишении матери родительских прав с учётом интересов ребёнка.

Этот случай ещё раз показал, насколько важны обращения соседей и граждан для своевременного выявления фактов насилия в отношении детей. Согласно законодательству, лица, ставшие свидетелями давления или насилия в отношении ребёнка, могут сообщить об этом в соответствующие органы.

ТашкентЯшнабадУзбекистан
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