«Он умеет побеждать»: Килиан Мбаппе высказался о Муринио

·45·Спорт
«Он умеет побеждать»: Килиан Мбаппе высказался о Муринио

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о процессе совместной работы с известным португальским специалистом Джозе Муринио.

Французская звезда особо отметила чемпионский опыт опытного тренера, подчеркнув, что главная цель команды — только завоевание трофеев.

«Работа с Муринио — большой опыт»

По информации инсайдера Фабритсио Романо, Мбаппе следующим образом оценил рабочий процесс под руководством нового главного тренера:

«Наша цель одна — только побеждать. Работать вместе с таким опытным тренером, как Джозе Муринио, — это отличная возможность. Ведь он очень хорошо знает, как побеждать в больших матчах».

Ранее нападающий заявлял, что «Королевский клуб» готов в новом сезоне бороться за главные трофеи во всех турнирах.

Новая эра в «Реале» и первый тест в Ла Лиге

Напомним, Джозе Муринио летом 2026 года вернулся к руководству мадридским «Реалом». Португальский специалист занял место Альваро Арбелоа, который покинул команду, чтобы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«Королевский клуб» скоро начнёт официальные матчи нового сезона:

Обновлённый состав мадридцев и первый официальный шаг под руководством Муринио вызывают большой интерес у болельщиков.

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Килиан МбаппеЖозе МоуриньюРеал МадридФабрицио РоманоЭспаньол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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