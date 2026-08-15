«Он умеет побеждать»: Килиан Мбаппе высказался о Муринио
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о процессе совместной работы с известным португальским специалистом Джозе Муринио.
Французская звезда особо отметила чемпионский опыт опытного тренера, подчеркнув, что главная цель команды — только завоевание трофеев.
«Работа с Муринио — большой опыт»
По информации инсайдера Фабритсио Романо, Мбаппе следующим образом оценил рабочий процесс под руководством нового главного тренера:
«Наша цель одна — только побеждать. Работать вместе с таким опытным тренером, как Джозе Муринио, — это отличная возможность. Ведь он очень хорошо знает, как побеждать в больших матчах».
Ранее нападающий заявлял, что «Королевский клуб» готов в новом сезоне бороться за главные трофеи во всех турнирах.
Новая эра в «Реале» и первый тест в Ла Лиге
Напомним, Джозе Муринио летом 2026 года вернулся к руководству мадридским «Реалом». Португальский специалист занял место Альваро Арбелоа, который покинул команду, чтобы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
«Королевский клуб» скоро начнёт официальные матчи нового сезона:
Дата: 22 августа
Турнир: Испанская Ла Лига, 1-й тур
Матч: «Эспаньол» — «Реал Мадрид» (в гостях)
Обновлённый состав мадридцев и первый официальный шаг под руководством Муринио вызывают большой интерес у болельщиков.
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