В Бельгии между стенами нашли золото на 9 млн евро

·30·Мир
В Бельгии между стенами нашли золото на 9 млн евро

В бельгийском городе Дендермонде во время строительных работ между стенами нашли золотые монеты и слитки, стоимость которых оценивается примерно в 9 миллионов евро. Об этом сообщило ВРТ НВС.

Находку обнаружили 12 августа во время демонтажных работ в здании, расположенном на улице Ван Лангенксовестраат в районе Синт-Гиллис-Дендермонде. Когда рабочие разрушили часть фундамента, чтобы проложить канализационную трубу, между кирпичами обнаружились блестящие монеты и золотые слитки.

Первым клад заметил 18-летний студент по имени Коби. Сначала он подумал, что найденные монеты — обычные монеты номиналом 1 евро. Однако, когда среди них показался кусок золота, рабочие поняли, что столкнулись с необычной находкой.

По словам руководителя строительной площадки, после продолжения раскопок было найдено ещё множество золотых монет и слитков. После этого рабочие сообщили о находке владельцу объекта и в полицию. В настоящее время найденное золото хранится в безопасном месте под контролем полиции.

Прокуратура Восточной Фландрии проводит расследование, чтобы установить, когда и с какой целью клад был спрятан между стенами здания. Представитель владельца здания не исключил, что сокрытие золота может быть связано с возможным мошенничеством.

Пока неизвестно, кто является законным владельцем ценной находки, а также получат ли вознаграждение строительные рабочие, обнаружившие её. Эти вопросы будут решены по итогам расследования и в соответствии с законодательством Бельгии.

Руководитель строительной площадки также рассказал, что за 33 года работы впервые столкнулся с подобным случаем.

БельгияДендермондеVRT NWSВосточная Фландрия
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