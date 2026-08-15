Мареска откровенно рассказал: почему Рейндерс покидает «Манчестер Сити»?

·62·Спорт
Мареска откровенно рассказал: почему Рейндерс покидает «Манчестер Сити»?

В стане «Манчестер Сити» продолжаются важные процессы, связанные с трансферами игроков основного состава. Главный тренер команды Энсо Мареска на пресс-конференции прокомментировал возможный уход талантливого нидерландского полузащитника Тиджджани Рейндерс из клуба и прояснил ситуацию.

Ранее авторитетные инсайдеры сообщали, что 28-летний полузащитник очень близок к переходу в клуб «Ал Кодисия», представляющий Саудия Арабистони Про-Леагуе.

«Если все согласны, значит, так и должно быть»

Энсо Мареска подчеркнул, что не выступает за принудительное удержание в команде футболистов, намеренных уйти:

«Никогда не было легко удержать в команде футболиста, который твёрдо решил уйти. Нынешняя ситуация с Тиджджани очень похожа на ситуации Траффорд и некоторых других наших игроков.

Я считаю, что если клуб, футболист и главный тренер полагают, что его уход из команды является правильным решением для всех трёх сторон, значит, так и должно быть и это произойдёт», — сказал тренер.

Результативные показатели Рейндерс в «Сити»

В прошлом сезоне нидерландский полузащитник демонстрировал стабильную и результативную игру в составе «горожан».

В сезоне 2025/2026 с учётом всех официальных турниров он:

  • вышел на поле в 47 матчах;

  • забил 7 голов;

  • отдал 8 голевых передач.

Несмотря на это, финансово привлекательное предложение из Саудия Арабистони и готовность футболиста принять новый вызов создают предпосылки для того, чтобы об этом трансфере в скором времени было официально объявлено.

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Манчестер СитиЭнцо МарескаТиджани РейндерсАль-КадисияСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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