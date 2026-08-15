Сильные дожди вызвали чрезвычайную ситуацию в Японии

·70·Мир
Сильные дожди вызвали чрезвычайную ситуацию в Японии

Рекордно сильные дожди, обрушившиеся на восточные районы Японии, привели к серьезным последствиям. В результате стихийного бедствия погибли как минимум 8 человек, а в префектуре Тиба были нарушены электроснабжение и транспортное сообщение. Об этом сообщила BBC.

Как сообщается, 13 августа в префектуре Тиба за один час выпало более 100 миллиметров осадков. Этот показатель почти втрое превышает среднее количество осадков в августе и был признан одним из самых сильных ливней, когда-либо наблюдавшихся в регионе.

Из-за сильных дождей более 20 тысяч домохозяйств остались без электричества. В некоторых районах произошли оползни, движение поездов и автомобильного транспорта было временно ограничено.

Местные власти объявили экстренное предупреждение пятого, наивысшего уровня опасности. Жителям более 100 тысяч домохозяйств рекомендовали эвакуироваться в безопасные районы.

Среди погибших — женщина, оказавшаяся запертой в автомобиле на затопленной дороге. Еще два человека умерли после падения на улице.

Стихийное бедствие также повлияло на работу международного аэропорта Нарита в Токио. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту, а около 1 800 человек провели ночь в здании администрации префектуры Тиба.

Администрация аэропорта сообщила, что в пятницу рейсы планируется выполнять по расписанию. Однако пассажиров предупредили, что из-за погодных условий возможны задержки некоторых рейсов.

ЯпонияТибаБи-би-сиТокиоМеждународный аэропорт Нарита
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