США объявили стратегию «двойного удара» против Ирана

·57·Мир
США объявили стратегию «двойного удара» против Ирана

Геополитическое противостояние между США и Ираном вошло в ещё более острую и опасную фазу. Министр финансов США Скотт Бессент официально заявил о предстоящем введении нового и беспрецедентно жёсткого пакета санкций против Тегерана, аналогов которому ещё не применяли в истории мировой экономической изоляции.

По словам Бессент, Вашингтон продвигает стратегию «двойного удара», направленную на полное прекращение внешнеторговых связей Ирана и перекрытие каналов экспорта и импорта. Эти меры будут осуществляться одновременно с продолжением морской блокады иранских портов.

Угроза «вторичных санкций» Китаю и покупателям нефти

Наиболее опасный аспект новых ограничений будет направлен против третьих стран и компаний, продолжающих покупать иранскую нефть.

  • Китайский фактор: В отношении китайских компаний, являющихся основными покупателями иранского сырья, могут быть введены вторичные санкции. Ожидается, что это выведет торговую войну между Вашингтоном и Пекином на новый уровень и вызовет резкие колебания на мировом энергетическом рынке;

  • Эффект 2200 санкций: По данным Bloomberg, с 2018 года США ввели против Тегерана около 2200 ограничений, однако это не смогло заставить Иран отказаться от ядерной программы и передать контроль над Ормузским проливом.

План ответа Тегерана: «Затянуть конфликт до окончания срока полномочий Трампа»

Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (ИИКК) Мухаммад Ризо Накдий раскрыл долгосрочный план защиты Тегерана:

«Тегеран всерьёз рассматривает вариант затягивания этого конфликта до окончания президентского срока Доналд Трамп, чтобы обеспечить свою национальную безопасность».

Хотя в июне стороны договорились о прекращении огня, мирные переговоры полностью зашли в тупик. В то время как Вашингтон требует обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе, Иран выдвигает следующие 3 условия в обмен на снятие блокады:

  1. Полная отмена всех международных санкций;

  2. Вывод американских военных сил из региона;

  3. Полная компенсация огромного ущерба, нанесённого войной.

Ущерб в 270 миллиардов долларов и инфляция в 90 процентов

Военные действия и блокада нанесли экономике Ирана беспрецедентный удар:

  • Промышленный кризис: Согласно официальным расчётам, ущерб превысил 270 миллиардов долларов. В результате ударов США и Израиля остановилась работа крупных сталелитейных заводов и нефтехимических комплексов;

  • Социальный удар: По данным Финанкиал Тимес, около 2 миллионов граждан потеряли работу, а годовой уровень инфляции в стране приблизился к 90 процентам.

Ормузский пролив закрыт: экспорт нефти рухнул на 40 процентов

Стратегический Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа, по-прежнему заблокирован.

В результате экспорт нефти и конденсата из стран Персидского залива сократился до 10,7 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель оказался на целых 40 процентов ниже уровня, предшествовавшего конфликту, что всё больше усиливает угрозу дефицита топлива на мировом рынке.

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СШАИранСкотт БессентДональд ТрампКитай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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