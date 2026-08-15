«Кража за 3 минуты» раскрыта: как в Италии нашли бесценные произведения?

Итальянские правоохранительные органы успешно раскрыли одно из самых крупных и громких преступлений в мире искусства. Были найдены бесценные произведения мастеров французской живописи — Пер Огюст Ренуар, Пол Сезанн и Анри Матисс, похищенные в марте текущего года из известного частного музея на севере страны.

Согласно официальному заявлению главы полиции Пармы Андреа Паляро, сделанному 14 августа, уникальные полотна были обнаружены в квартире одного из главных подозреваемых по делу в неповреждённом состоянии.

9 миллионов евро за 3 минуты: как было совершено преступление?

Инцидент произошёл в конце марта в частном музее фонда (Магнани-Рокка Фундатион), названного в честь известного искусствоведа и коллекционера Луиджи Маняни, расположенного недалеко от Пармы.

Молниеносное нападение: Грабители в масках, скрывавшие лица под капюшонами, взломали входную дверь музея и находились внутри здания всего 3 минуты ;

Система безопасности: Из-за современной системы видеонаблюдения в музее и оперативного сигнала охранной службы преступники успели похитить только три намеченных произведения, не затронув остальную уникальную коллекцию;

Молдавский след: В настоящее время в этом спланированном трансграничном преступлении подозреваются 9 граждан Молдовы. Установлено, что не менее 5 из них непосредственно участвовали во взломе музея.

Похищенные шедевры и их рыночная стоимость

Общая предварительная стоимость найденных произведений искусства превышает 9 миллионов евро (более 10 миллионов долларов):

Пол Сезанн — «Натюрморт с вишнями» (карандаш и акварель) — около 6 миллионов евро ;

Пер Огюст Ренуар — «Рыбы» (относится к позднему периоду творчества художника) — около 3 миллионов евро ;

Анри Матисс — «Одолиска на террасе» (акварель) — около 20 тысяч евро.

Фонд Маньяни-Рокка: жемчужина Италии

Музей фонда Маньяни-Рокка считается одной из самых престижных и значимых частных художественных коллекций Италии.

Помимо работ Ренуара и Сезанна, в фондах музея хранятся уникальные оригинальные полотна таких великих художников, как Тисиан, Албрекст Дюрер, Питер Паул Рубенс и Франсиско Гойя. Возвращённые произведения вскоре после реставрации и экспертного исследования снова займут своё место в экспозиции.

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