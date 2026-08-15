США ускоряют сроки возвращения на Луну

·2·Технологии
США ускоряют сроки возвращения на Луну

Об этом сообщает Иксбт.ком.

Детали полёта и технические планы

Согласно данным иксбт.ком, запуск экипажа планируется осуществить с помощью космической ракеты СЛС и корабля Орион. После выхода на орбиту Земли кораблю предстоит выполнить серию сложных стыковок с другими космическими аппаратами. В рамках этого процесса предполагается использовать посадочные модули Starship компаний Blue Origin и SpaceX.

По расчётам, эта космическая экспедиция продлится около двух недель. После завершения миссии астронавты успешно вернутся на Землю, совершив приводнение в Тихом океане. Специалисты мобилизуют все технические ресурсы, чтобы строго соблюдать эти сроки.

Сложности и риски

Стоит отметить, что эта масштабная программа ранее неоднократно сталкивалась с серьёзными задержками. В частности, в конце мая ракета New Glenn компании Blue Origin, которую планировалось использовать в миссии Артемис-3, взорвалась во время испытаний. Это не могло не повлиять на график программы.

Несмотря на это, представители Blue Origin пообещали предоставить NASA новую ракету в 2027 году. Несмотря на возникшие технические проблемы, американское космическое агентство твёрдо намерено не отказываться от цели высадки на Луне в 2028 году и сохранить установленные сроки.

NASAАртемидаЛунаКосмосSpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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