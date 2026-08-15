Камера iPhone 17 сравнялась с Samsung Galaxy S26 Ultra в рейтинге ДксОМарк

Новейший базовый смартфон Apple iPhone 17 впечатлил экспертов, показав высокий результат в тестах камер независимой лаборатории ДксОМарк. По данным иксбт.ком, устройство с двумя основными камерами набрало 157 баллов, заняло 20-е место в мировом рейтинге и сравнялось по результатам с рядом флагманов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Благодаря этому показателю базовая модель сразу на 10 баллов превзошла результат прошлогоднего iPhone 16. Интересно, что новый смартфон по возможностям камеры показал такой же результат, как iPhone 16 Pro, Oppo Финд Кс7 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra, вызвав большой интерес в технологическом мире.

Главные изменения и преимущества камеры

Главным нововведением, обеспечившим успех устройства, стала обновлённая сверхширокоугольная камера. Теперь вместо старого 12-мегапиксельного датчика установлен современный сенсор на 48 мегапикселей. При этом основная камера на 48 мегапикселей с объективом ф/1,6 и сенсором размером 1/1,56 дюйма, перешедшая от предыдущего поколения, также продемонстрировала высокое качество.

Эксперты ДксОМарк особенно отметили возможности смартфона при записи видео. Согласно результатам тестов, устройство выделяется точной передачей цветов, быстрой работой автофокуса, эффективной системой стабилизации и хорошим контролем шума.

Недостатки и ограничения

Тем не менее в ходе тестирования были выявлены и некоторые недостатки. В частности, более агрессивно работающая функция шумоподавления иногда может приводить к потере мелких деталей. Кроме того, отсутствие телефотокамеры остаётся главным недостатком устройства.

При съёмке удалённых объектов смартфон полагается только на цифровую обрезку, из-за чего уступает продвинутым флагманам с отдельным телефотообъективом. Портретный режим также работает не идеально: особенно при одновременной съёмке нескольких людей заметны отдельные недостатки.