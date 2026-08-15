Удар по незаконной торговле зерном: Украина внесла 13 судов и 28 компаний в «черный список»
Правительство Украины объявило о новых ограничительных мерах против глобальной логистической сети, занимающейся незаконным вывозом сельскохозяйственной продукции, в частности национальных запасов зерна, с временно оккупированных территорий и ее продажей на международных рынках.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа он подписал официальный указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против лиц, грузовых судов и юридических лиц, связанных с этой незаконной торговой цепочкой.
Суда под флагами 4 государств и российские компании
Новый пакет санкций носит масштабный характер. Ответственность понесут следующие объекты, использовавшие юрисдикции разных стран:
13 грузовых судов: Среди них 8 судов под российским флагом, 3 — под флагом Панамы, а также по одному судну под флагами Белиза и Сент-Китса и Невиса;
28 юридических лиц (компаний): Организации, финансировавшие логистику и торговлю незаконно экспортируемым зерном;
11 граждан России: Лица, руководившие этой системой и управлявшие судами.
«К ответственности будут привлечены и капитаны судов»
Специальный представитель президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что позиция официального Киева остается неизменной:
«Каждый участник, причастный к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий, будет привлечен к ответственности. Это касается не только компаний и их бенефициарных владельцев, которые занимались транспортировкой или продажей продукции, но и капитанов морских судов, а также самих судов, использованных в этих целях».
Координация с международными союзниками
Согласно информации Офиса президента Украины, Киев планирует предоставить западным союзникам все собранные доказательства и подробные сведения, чтобы эти ограничения в полной мере вступили в силу и в юрисдикциях других стран-партнеров.
Главная стратегическая цель — полностью остановить поступление на международные рынки пшеницы, семян подсолнечника и других продуктов питания, незаконно вывозимых из портов, находящихся под контролем России.
Напомним, ранее Украина уже принимала решительные меры в этом направлении. В частности, в ноябре 2025 года официальные санкции были введены против 56 судов, незаконно заходивших в оккупированные порты и выходивших из них.
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