Ушёл из жизни легенда узбекского бокса: «Ташкентский тигр» Руфат Рискиев скончался

·80·Спорт
Ушёл из жизни легенда узбекского бокса: «Ташкентский тигр» Руфат Рискиев скончался

Узбекистанский и мировой спорт понесли тяжёлую утрату. Первый чемпион мира в истории узбекского бокса, легендарный мастер кожаных перчаток Руфат Рискиев скончался в возрасте 76 лет.

Об этом официально сообщил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК) Зафар Имомксо'джаев. Знаменитый боксёр, получивший на международной арене прозвище «Ташкентский тигр» благодаря своему неповторимому стилю и стремительным атакам, оставил неизгладимый след в истории национального спорта.

Победы, положившие начало истории: первый чемпион мира и финалист Олимпиады

Руфат Рискиев стал одним из первых атлетов, поднявших узбекский спорт на совершенно новый уровень на международной арене:

  • 1974 год — чемпион мира: завоевав золотую медаль на первом чемпионате мира, прошедшем в Гаване (Куба), он вошёл в историю;

  • 1976 год — серебряная медаль Монреальской Олимпиады: дойдя до финала Олимпийских игр и поднявшись на пьедестал, он завоевал сердца болельщиков как первый узбекский боксёр, добившийся такого результата;

  • Международные триумфы: за свою карьеру он был признан непобедимым на самых престижных международных турнирах, проходивших в США, на Кубе, в Австрии, бывшей Югославии и Испании.

Первый профессиональный судья в Центральной Азии и преданный тренер

Даже после завершения карьеры в большом спорте Руфат Асадович не отошёл от любимого дела:

  • Исторический судья: он первым среди государств Центральной Азии получил статус профессионального судьи по боксу международной категории (WBA) и обслуживал бои за звание чемпиона мира;

  • Государственное признание: за выдающийся вклад в развитие узбекского спорта был награждён орденами «За великие заслуги», «Уважение народа и страны» и «Знак Почёта».

Беспримерная храбрость Руфат Рискиев на национальном и международном ринге заложила фундамент для выхода современной узбекской школы бокса на ведущие позиции в мире. Его имя и славный путь навсегда останутся великой школой и примером для спортсменов будущих поколений.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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