Узбекский молодой защитник Абдуқодир Ҳусанов, которого французский клуб «Ланс» вывел в большой европейский футбол, вновь обратил внимание на таланты узбекского футбола. Французская пресса и авторитетные инсайдеры сообщили, что французы всерьез планируют заполучить полузащитника Умарали Рахмоналиев.

Руководство «Ланса», готовящегося к участию в Лиге чемпионов УЕФА, на финальном этапе летнего трансферного окна рассматривает кандидатуру узбекского полузащитника в качестве приоритетного варианта для усиления средней линии.

Что говорят французские эксперты?

Ведущие спортивные издания Европы активно анализируют данную трансферную политику французского клуба.

Кевин Каррер (эксперт топмеркато.ком):

«Умарали Рахмоналиев вошел в шорт-лист трансферных целей «Ланса». Потеря Адриен Томассон и Мамаду Сангаре, игравших в основном составе в прошлом сезоне, а также Мамади Диамбу, перешедшего в «Брест», вынуждает клуб срочно усилить полузащиту. В следующем сезоне команду, помимо Лиги 1 и Кубка Франции, ждут напряженные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Поэтому привлечение таких талантливых футболистов, как Рахмоналиев, является вполне логичным и оправданным шагом».

Ёксан Боден (журналист лес-трансфертс.ком):

«"Расинг Клуб де Ланс" проявляет особый интерес к приобретению опорного полузащитника. Рахмоналиев в новом сезоне провел 6 матчей в составе «Сабакс» в квалификации Лиги чемпионов и уже отдал одну голевую передачу. Его огромный потенциал и объем работы на поле вызвали большой интерес у скаутов "Ланса". Пока конкурирующие клубы не начали действовать, "Ланс" может в ближайшее время вступить в официальные переговоры, чтобы перехватить инициативу».

«Ланс» — самый надежный мост в Европу для узбекских футболистов

Успешные выступления Абдуқодир Ҳусанов в составе «Ланса» и интерес со стороны топ-клубов значительно укрепили доверие французского клуба к узбекскому рынку.

Хотя официальное предложение между сторонами пока не направлялось, при согласовании финансовых условий и трансферной стоимости Умарали Рахмоналиев может совершить огромный поворот в карьере и отправиться в высший дивизион Франции.

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.