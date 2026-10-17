В Индонезии 25-летняя девушка погибла, сорвавшись с водопада

На водопаде Робо Харау в провинции Западная Суматра, Индонезия, погибла 25-летняя Уинди Рахма Путри. Инцидент произошел 15 октября 2026 года, когда девушка купалась в районе водопада. Об этом сообщает Детик.ком.

По данным местных СМИ, девушка поскользнулась у водяного потока и рухнула вниз. После того как ее унесло водой, начались поисково-спасательные работы.

Поиски продолжились и 16 октября. Как сообщил руководитель поисково-спасательной службы Паданга в провинции Западная Суматра Абдул Малик, тело девушки было обнаружено в 10:45. После этого ее тело было эвакуировано и передано членам семьи.