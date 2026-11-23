Обитающий в песчаных районах центральной части Аргентины «розовый сказочный броненосец» (Пинк Фаирй Армадилло) выделяется своим необычным внешним видом и невероятной редкостью. Это крошечное существо является самым маленьким представителем семейства броненосцевых и большую часть жизни проводит под землей.

Длина его тела составляет всего 9–15 сантиметров, а вес — около 100 граммов. Несмотря на малые размеры, розовый сказочный броненосец — искусный землекоп. С помощью крупных и мощных когтей на передних лапах он быстро разрывает песок и передвигается под землей. Почуяв опасность, он может за несколько секунд зарыться в песок и исчезнуть из виду.

Самая примечательная черта животного — светло-розовый панцирь, покрывающий его спину. В отличие от панцирей других броненосцев, он тонкий и гибкий. Кровеносные сосуды, расположенные близко к поверхности кожи, придают ему розовый оттенок. Такое уникальное строение имеет важное значение для адаптации животного к подземному образу жизни.

Розовый сказочный броненосец ведет преимущественно ночной образ жизни. Он питается мелкими беспозвоночными, такими как муравьи, личинки насекомых, дождевые черви и улитки. В поисках пищи он передвигается по туннелям под песком.

Однако встретить это редкое млекопитающее в дикой природе крайне сложно. Из-за того, что он проводит много времени под землей и чувствителен к изменениям среды, он мало изучен учеными. Сокращение естественной среды обитания, расширение сельскохозяйственной деятельности и нападения домашних животных представляют серьезную угрозу для его жизни.