В небе над США появился загадочный объект, похожий на медузу

В небе над городом Анкоридж, штат Аляска, США, появился темный объект с длинными щупальцами, напоминающий медузу. Необычное явление было случайно заснято на видео 15 июня.

Сара Джейн Осборн запечатлела неопознанный объект, двигавшийся по небу, когда снимала радугу. По её словам, объект был виден в течение примерно трех минут.

Это видео стало вирусным в социальных сетях в ноябре, вызвав множество догадок среди пользователей. Некоторые связали его с неопознанным летающим объектом, в то время как другие предложили более простые объяснения.

Бывший глава отдела Пентагона по изучению НЛО Шон Киркпатрик предположил, что на кадрах может быть запечатлен воздушный змей с длинными лентами. Представители военной базы на Аляске также сообщили, что знают о видео, но не дали подробных комментариев по поводу инцидента.

На данный момент официально не установлено, что именно представлял собой объект в небе. Поэтому загадка вокруг необычного изображения остается неразгаданной.