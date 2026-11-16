В небе над США появился загадочный объект, похожий на медузу

1 мин чтения74
В небе над США появился загадочный объект, похожий на медузу

В небе над городом Анкоридж, штат Аляска, США, появился темный объект с длинными щупальцами, напоминающий медузу. Необычное явление было случайно заснято на видео 15 июня.

Сара Джейн Осборн запечатлела неопознанный объект, двигавшийся по небу, когда снимала радугу. По её словам, объект был виден в течение примерно трех минут.

Это видео стало вирусным в социальных сетях в ноябре, вызвав множество догадок среди пользователей. Некоторые связали его с неопознанным летающим объектом, в то время как другие предложили более простые объяснения.

Бывший глава отдела Пентагона по изучению НЛО Шон Киркпатрик предположил, что на кадрах может быть запечатлен воздушный змей с длинными лентами. Представители военной базы на Аляске также сообщили, что знают о видео, но не дали подробных комментариев по поводу инцидента.

На данный момент официально не установлено, что именно представлял собой объект в небе. Поэтому загадка вокруг необычного изображения остается неразгаданной.

Вам понравилась статья?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир