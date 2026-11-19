Путин протянул руку Си Цзиньпину, но оказался в неловкой ситуации (видео)
Китайский лидер Си Цзиньпин поставил президента России Владимира Путина в неловкое положение. На церемонии в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в городе Шэньчжэнь, когда Путин протянул ему руку, глава КНР не ответил на рукопожатие. Затем во время фотографирования он направил российского лидера в сторону от Дональда Трампа, чтобы освободить место для своей супруги Пэн Лиюань. Видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.
Инцидент произошел 18 ноября, когда главы трех государств и другие гости готовились к групповому фото. Сначала Дональд Трамп поздоровался с Си Цзиньпином и его супругой. После этого к ним подошел Путин и протянул руку. На видео видно, что Си Цзиньпин не ответил на этот жест. Затем Путин пожал руку Трампу и коротко побеседовал с ним.
После этого, в процессе расстановки для фотографирования, Си Цзиньпин направил Путина в сторону от Трампа, освободив место для своей супруги Пэн Лиюань. В результате Путин фотографировался отдельно от лидеров США и Китая.
Примечательно, что Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа, прибывшего на саммит, в аэропорту Шэньчжэня. Это было расценено как редкий дипломатический жест, когда глава Китая лично встречает лидера иностранного государства в аэропорту. Путина же в аэропорту встречал член Политбюро Коммунистической партии Китая Цай Ци.
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