Китайский лидер Си Цзиньпин поставил президента России Владимира Путина в неловкое положение. На церемонии в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в городе Шэньчжэнь, когда Путин протянул ему руку, глава КНР не ответил на рукопожатие. Затем во время фотографирования он направил российского лидера в сторону от Дональда Трампа, чтобы освободить место для своей супруги Пэн Лиюань. Видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.

Инцидент произошел 18 ноября, когда главы трех государств и другие гости готовились к групповому фото. Сначала Дональд Трамп поздоровался с Си Цзиньпином и его супругой. После этого к ним подошел Путин и протянул руку. На видео видно, что Си Цзиньпин не ответил на этот жест. Затем Путин пожал руку Трампу и коротко побеседовал с ним.