В Казахстане женщине, родившей сразу четверых сыновей, подарили квартиру!

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В Казахстане женщине, родившей сразу четверых сыновей, подарили квартиру!

В Жетысуской области Казахстана 31-летняя Альмира Бекеева родила сразу четверых сыновей. В семье уже было трое детей, теперь же они стали родителями семерых. В честь радостного события семье подарили трехкомнатную квартиру в поселке Сарыозек.

Малыши появились на свет 24 сентября на 31-й неделе беременности. В связи с этим врачи провели операцию кесарева сечения. Мальчиков назвали Арлан, Арслан, Алихан и Амирхан.

Из-за сложного протекания беременности Альмира с 23-й недели находилась под наблюдением врачей. После родов семье пришлось некоторое время оставаться в больнице, так как младенцы нуждались в особом медицинском уходе. Теперь же мать и дети смогли вернуться домой.

По словам Альмиры, новость о том, что она ждет сразу четверых детей, стала для нее неожиданностью. Это известие принесло ей не только огромную радость, но и некоторое беспокойство. Особенно она с нетерпением ждала первой встречи старших детей с младшими братьями.

«Я очень соскучилась по своим старшим детям. Мне не терпится обнять их и увидеть, как они впервые встретятся с братьями», — говорит Альмира.

Когда семья вернулась в Жетысускую область, местные жители встретили их очень тепло. Также им вручили ключи от трехкомнатной квартиры в современном жилом комплексе в Сарыозеке.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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