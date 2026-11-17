Минутная потеря равновесия на тренажере закончилась трагедией: погибла 22-летняя девушка
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- 22-летняя Фатия Нур Эка Рахма скончалась в спортзале K-Gym в городе Понтианк (Индонезия) после того, как упала с беговой дорожки из окна третьего этажа.
- Трагедия произошла 18 июня 2024 года.
- Причиной инцидента стало расположение тренажера слишком близко к открытому окну на расстоянии 60 сантиметров при отсутствии защитных ограждений.
Трагедия, произошедшая в одном из спортзалов Индонезии, спустя почти два года вновь стала предметом широкого обсуждения в социальных сетях. 22-летняя девушка во время тренировки на беговой дорожке потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа. Получив тяжелые травмы, она скончалась в больнице.
Самое прискорбное, что, согласно предварительным данным, одной из причин, приведших к трагедии, стало опасное расположение тренажера. Беговая дорожка была установлена слишком близко к открытому окну, а защитные ограждения отсутствовали.
Как произошла трагедия?
Инцидент произошел 18 июня 2024 года в спортзале К-Гйм, расположенном в городе Понтианак, провинция Западный Калимантан, Индонезия.
По имеющимся данным, 22-летняя Фатия Нур Эка Рахма (Фатия Нур Эка Рахма) занималась на беговой дорожке около 30 минут. Затем она снизила скорость и попыталась вытереть лицо полотенцем.
Именно в этот момент девушка потеряла равновесие. Движущееся полотно дорожки отбросило ее назад, и она упала в сторону окна. В результате она выпала из открытого окна третьего этажа.
Тренажер был установлен слишком близко к окну
В деталях происшествия особое внимание привлекает расположение оборудования в спортзале.
Сообщается, что задняя часть беговой дорожки была направлена к окну. Расстояние между тренажером и окном составляло около 60 сантиметров. Окно было открыто, а перед ним не было никаких защитных ограждений, предотвращающих падение людей наружу.
По этой причине обычная потеря равновесия во время тренировки обернулась тяжелой трагедией.
Девушка скончалась в больнице, в отношении владельца спортзала возбуждено дело
В результате падения Фатия получила тяжелые травмы головы. Несмотря на то, что ее доставили в больницу, врачи не смогли спасти ей жизнь.
После инцидента полиция проверила условия безопасности в спортзале. На основании результатов проверки в отношении владельца спортзала было возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения требований безопасности и халатности.
Это событие вновь подняло вопрос безопасности в спортзалах
Данная трагедия снова оказалась в центре внимания из-за видео, распространяющегося в социальных сетях. Однако важно отметить, что видео отражает не новое происшествие, а события июня 2024 года.
Трагедия, случившаяся с Фатией, показывает, что в спортзалах необходимо уделять серьезное внимание не только современности тренажеров или условиям тренировок, но и тому, как расставлено оборудование.
Беговая дорожка обычно считается безопасным оборудованием. Но если позади нее находится открытое окно и отсутствуют защитные ограждения, даже обычная потеря равновесия может создать угрозу для человеческой жизни.
Занятия спортом полезны для здоровья. Но если в месте проведения тренировок не обеспечены требования безопасности, даже самое простое упражнение может превратиться в неожиданную трагедию.
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