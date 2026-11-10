1 доллар — 1,4 миллиона риалов: самая обесцененная валюта в мире выбрасывается на помойку

Экономика Ирана оказалась на грани исторического краха в результате многолетних международных санкций, жестких финансовых ограничений и вышедшей из-под контроля гиперинфляции. Национальная валюта страны — риал — практически полностью утратила свою покупательную способность. На неофициальном черном рынке курс одного доллара США преодолел психологическую отметку в 1,4 миллиона риалов, сделав эту денежную единицу официально самой обесцененной валютой на планете.

На видеозаписях, распространяющихся в социальных сетях, можно увидеть, как граждане разбрасывают пачки наличных денег на землю или выбрасывают их в мусорные баки в знак символического протеста. Эта картина стала наглядным проявлением глубокого отчаяния и гнева, нарастающего среди миллионов жителей.

Купюра в 10 миллионов и реальная стоимость в 7 долларов

Чтобы покрыть дефицит денежной массы и смягчить нехватку наличных, Центральный банк Ирана был вынужден выпустить в обращение крупнейшую в истории страны банкноту — 10 миллионов риалов. Однако реальная рыночная стоимость этой крупной бумажной купюры, кажущейся астрономической по номиналу, оценивается всего в 7 долларов США.

Правительство пыталось снизить психологическое давление, убрав четыре нуля с валюты и постепенно переходя на новую систему «туманов». Но деноминация, проведенная без реальных экономических реформ и притока иностранной валюты, не смогла сдержать темпы обесценивания.

Экономический показатель Текущее состояние и цифры Социальное воздействие Курс доллара на черном рынке Более 1 УСД = 1 400 000 риалов Национальная валюта получила статус самой обесцененной в мире Продовольственная инфляция Выше 120 процентов Стоимость ежедневной потребительской корзины выросла в разы Покрытие минимальной заработной платы Месячная зарплата не покрывает даже 40 процентов потребностей Большая часть населения оказалась за чертой бедности Крупнейшая банкнота Купюра в 10 миллионов риалов Реальная стоимость на международном рынке всего ~7 долларов Оценка МВФ Состояние глубочайшей рецессии на Ближнем Востоке Экономический рост и производство заморожены

«Когда бумажные деньги становятся дешевле себестоимости бумаги, на которой они напечатаны, банковская система парализуется. Люди вынуждены носить деньги в сумках для повседневных покупок».

Давление санкций, дефицит ресурсов и массовые протесты

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Ирана переживает гораздо более тяжелый период упадка по сравнению со всеми остальными странами Ближнего Востока. Жесткие ограничения, введенные США на экспорт иранской нефти и международные банковские транзакции, перекрыли основные источники доходов государственной казны.

К обесцениванию валюты добавились перебои в подаче электроэнергии и питьевой воды, что переполнило чашу терпения населения. В настоящее время по всей стране в крупных городах продолжаются масштабные экономические протесты против необоснованного роста цен и социальной неустроенности.

Как вы считаете, если внешние санкции не будут сняты, сможет ли правительство Ирана спасти национальную валюту от краха за счет внутренних ресурсов и деноминации? Выскажите свое мнение в комментариях.