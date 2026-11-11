«Мы казахи, а не арабы»: Токаев об использовании национальных выражений в речи

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«Мы казахи, а не арабы»: Токаев об использовании национальных выражений в речи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан страны отказаться от чрезмерного использования арабских слов, таких как «иншааллах» и «альхамдулиллях», в пользу традиционных выражений на казахском языке. Об этом глава государства заявил 10 ноября 2026 года в Астане на Кс курултае Международного общества «Казак тілі».

Тенденция к «арабизации» языка и обеспокоенность президента

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность по поводу некоторых процессов, усиливающихся в обществе в сфере языка и культуры. По его словам, в последнее время в повседневной жизни стало привычным заменять исконно казахские религиозные и духовные понятия их арабскими аналогами. Президент подчеркнул, что необходимость таких искусственных изменений вызывает серьезные вопросы.

«Мы казахи, а не арабы», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим было отмечено, что в повседневной речи целесообразно использовать национальные аналоги, которые веками укоренялись в народном языке. В частности, было подчеркнуто, что естественнее использовать:

  • Вместо «иншааллах» — «Құдай қаласа» (если Бог пожелает);

  • Вместо «альхамдулиллях» — «Құдайға шүкір» (спасибо Богу/слава Богу).

Инициативы и направления курултая

Основная цель и детали мер

Основной поднятый вопрос

Чрезмерное увеличение арабской лексики в повседневной речи

Рекомендуемые выражения

Вместо «иншааллах» и «альхамдулиллях» — «Құдай қаласа» и «Құдайға шүкір»

Научный подход

Привлечение лингвистов и ученых для глубокого изучения подобных тенденций в языке

Контроль на государственном уровне

Создание специальной экспертной группы под координацией Администрации Президента Республики Казахстан

«Сохранение национальной идентичности и чистоты языка — одна из приоритетных задач каждого общества».

Роль лингвистов, ученых и специальная экспертная группа

Глава государства отметил, что такие сложные и тонкие языковые процессы не должны ограничиваться лишь поверхностным обсуждением. В этом вопросе необходимо, чтобы ведущие ученые и лингвисты страны высказали свое профессиональное, научно обоснованное мнение.

Для разумного и качественного регулирования языковых процессов в масштабах государства было предложено создать специальную экспертную группу. Деятельность и координация этой группы будут осуществляться непосредственно Администрацией Президента Республики Казахстан. Данная инициатива полностью направлена на сохранение исконной чистоты казахского языка, защиту национальных ценностей и культурной идентичности.

Как вы считаете, насколько важно использование национальных и традиционных выражений в повседневном общении для сохранения первозданной природы языка? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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