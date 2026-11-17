На распространившихся кадрах видно, как в темном небе пролетает неизвестное существо с большими крыльями. Мауссан сравнил его с птеранодоном и заявил, что инцидент требует более глубокого изучения. Однако достоверно установить, что именно за существо запечатлено на видео, пока не удалось.

В социальных сетях широко распространились видеозаписи, на которых запечатлено огромное крылатое существо, парящее в небе над мексиканским городом Сьюдад-Хуарес. Некоторые пользователи сравнивают существо на кадрах с птеродактилем, вымершим миллионы лет назад. Видео также опубликовал на своей странице мексиканский уфолог Хайме Мауссан.

Руководитель службы гражданской обороны города Сьюдад-Хуарес Серхио Родригес назвал эти видео «цифровым развлекательным контентом» и призвал жителей не распространять неподтвержденную информацию. Он подчеркнул, что если бы действительно было обнаружено доисторическое существо, этот случай изучали бы Национальный институт антропологии и истории Мексики, а также международные научные организации.

Специалисты же предполагают, что крылатый силуэт на видео может быть крупной птицей, обитающей в данной местности — серой цаплей. Существуют также мнения, что некоторые кадры были обработаны с помощью искусственного интеллекта или созданы искусственно. Однако результаты полной технической экспертизы оригинальных видеофайлов не разглашались.

Птерозавры, включая птеродактилей и птеранодонов, были летающими рептилиями, жившими миллионы лет назад и вымершими примерно 66 миллионов лет назад. На данный момент нет никаких научных доказательств того, что подобное существо появилось в небе над Сьюдад-Хуаресом.

Таким образом, существуют различные предположения о том, какое существо запечатлено на видео, но утверждения о птеродактиле не подтвердились.