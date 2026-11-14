Раскрыты данные о том, что у дочери Путина родился ребенок от Зеленского

Появились сообщения о том, что у младшей дочери президента России Владимира Путина, Катерины Тихоновой, родился сын. Мальчика назвали Адрианом. Он может стать четвертым внуком российского лидера. Об этом сообщает издание «Агентство», ссылаясь на утечку данных из органов ЗАГС.

Согласно данным издания, ребенок появился на свет 15 августа 2025 года в Москве. Его вероятным отцом является бывший руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Младенцу дали не фамилию отца, а фамилию матери — Тихонов.

В утекших документах указано, что Адриан Игоревич Тихонов родился в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. Свидетельство о его рождении было оформлено 10 июля текущего года.

По предположению «Агентства», оформление документа почти через год после рождения ребенка может быть связано со стремлением семьи Путина скрыть от общественности факт рождения младенца.

Также отмечается, что в период перед родами Катерина Тихонова участвовала в публичных мероприятиях преимущественно дистанционно. В частности, за несколько месяцев до рождения ребенка она выступала по видеосвязи на Петербургском международном экономическом форуме.

Что известно об отношениях Тихоновой и Зеленского?