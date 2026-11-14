Раскрыты данные о том, что у дочери Путина родился ребенок от Зеленского
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- У младшей дочери президента России Владимира Путина, Катерины Тихоновой, родился сын по имени Адриан.
- Согласно данным ФХДЯ, ребенок появился на свет 15 августа 2025 года в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, а его вероятным отцом является бывший руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский.
- Ребенку дали фамилию матери, а свидетельство о его рождении было оформлено 10 июля текущего года.
Появились сообщения о том, что у младшей дочери президента России Владимира Путина, Катерины Тихоновой, родился сын. Мальчика назвали Адрианом. Он может стать четвертым внуком российского лидера. Об этом сообщает издание «Агентство», ссылаясь на утечку данных из органов ЗАГС.
Согласно данным издания, ребенок появился на свет 15 августа 2025 года в Москве. Его вероятным отцом является бывший руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Младенцу дали не фамилию отца, а фамилию матери — Тихонов.
В утекших документах указано, что Адриан Игоревич Тихонов родился в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. Свидетельство о его рождении было оформлено 10 июля текущего года.
По предположению «Агентства», оформление документа почти через год после рождения ребенка может быть связано со стремлением семьи Путина скрыть от общественности факт рождения младенца.
Также отмечается, что в период перед родами Катерина Тихонова участвовала в публичных мероприятиях преимущественно дистанционно. В частности, за несколько месяцев до рождения ребенка она выступала по видеосвязи на Петербургском международном экономическом форуме.
Что известно об отношениях Тихоновой и Зеленского?
Как пишет издание «Те Москов Тимес», Катерина Тихонова состоит в отношениях с Игорем Зеленским с 2017 года. В то время Зеленский возглавлял Баварский государственный балет в Мюнхене.
Согласно расследованию издания «Важные истории», за два года Тихонова более 50 раз летала в Мюнхен. Кроме того, она вместе с Зеленским совершала различные поездки.
В декабре 2017 года у Катерины Тихоновой родилась дочь по имени Эльза. По данным издания «Проект», хотя при рождении девочка получила фамилию отца, для зарубежных поездок она использовала паспорт на фамилию матери.
До этого младшая дочь Путина была замужем за предпринимателем Кириллом Шамаловым, сыном Николая Шамалова — старого друга президента и его партнера по кооперативу «Озеро».
Появились сведения и о других внуках Путина
Владимир Путин и ранее раскрывал некоторую информацию о своих внуках. В частности, в июне 2017 года он сообщил, что у него родился второй внук.
По имеющимся данным, у его старшей дочери Марии Воронцовой двое сыновей. Роман родился в августе 2012 года от нидерландского предпринимателя Йоррита Фаассена, а Андрей — в апреле 2017 года от менеджера компании «Новатэк» Евгения Нагорного.
В июне 2025 года президент России впервые упомянул внучку, у которой есть воспитательница из Пекина. По разным предположениям, Путин мог иметь в виду именно дочь Катерины Тихоновой — Эльзу.
Кроме того, есть информация о том, что дети Путина от бывшей гимнастки Алины Кабаевой также живут под другими фамилиями.
По данным центра «Досье», двое их сыновей, Иван и Владимир, родились в 2015 и 2019 годах. Детям дали фамилию Спиридонов. Предполагается, что эта фамилия была взята в честь деда президента России — Спиридона Путина.
Также предполагаемая внебрачная дочь Путина от Светланы Кривоногих, Елизавета, взяла фамилию Руднова. В социальных сетях она известна под псевдонимом Луиза Розова.
Примечание: некоторые сведения о личной жизни, приведенные в статье, основаны на журналистских расследованиях и утекших документах, и нет информации о том, что все они были подтверждены независимыми источниками.
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