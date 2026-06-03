Ночная гонка, стоившая детям жизни: подробности ужасного ДТП

Беспечность на дорогах, превышение скорости и, самое печальное, трагедии, возникающие из-за передачи руля несовершеннолетним и лицам без соответствующих документов, остаются самой болезненной точкой нашего общества. Ужасное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Узунском районе Сурхандарьинской области, поставило преждевременную точку в жизни двух человек.

Трагедия на скорости: чем закончилась гонка «Кимўзарга»?

Ужасное событие произошло 28 мая текущего года около 23:50 на внутренней дороге, проходящей через махаллю «Чакар» Узунского района. Согласно официальным данным Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД (СБДД МВД), двое знакомых парней ночью устроили гонку «Кимўзарга» на автомобилях марок «Дамас» и «Нексиа».

В результате превышения скорости и движения наперегонки в одном направлении была потеряна управляемость, автомобили столкнулись и попали в аварию. Масштаб трагедии таков:

За рулем автомобиля «Дамас»: Находился 17-летний подросток 2009 года рождения, еще не достигший водительского возраста и не имевший прав. В салоне машины, кроме него, находились еще 4 его сверстника. В результате этот несовершеннолетний водитель скончался от полученных тяжелых травм.

За рулем автомобиля «Нексиа»: Находился их знакомый, 20-летний парень 2006 года рождения. У него также отсутствовало водительское удостоверение. Один из пассажиров этой машины также погиб на месте происшествия.

Пострадавшие: Все остальные пассажиры, находившиеся в автомобилях, были срочно госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями различной степени.

Равнодушие махалли и раскаяние отцов

В официальном репортаже, подготовленном СБДД, раскрылся прискорбный факт: 20-летний водитель «Нексиа» регулярно ездил на машине по махалле, несмотря на отсутствие законных документов, и об этом были полностью осведомлены окружающие и соседи. Однако никто не попытался остановить эту опасную ситуацию.

После происшествия органами внутренних дел было проведено собрание с широким участием общественности махалли. Выступавшие не скрывали, что они потрясены случившимся.

Горькие слова отца, потерявшего сына: «В воспитании детей, оказывается, нельзя проявлять снисхождения, даже если придется бить... Если бы ключи от машины были на своем месте и не оставались в открытом доступе, ребенок не смог бы сесть за руль и выехать на улицу», — с горечью признал свою ошибку отец погибшего водителя.

Участники собрания, аксакалы и старейшины махалли, также выразили свое отношение и потребовали ужесточения правовых мер в отношении родителей, проявляющих безразличие к своим детям:

Мнение активиста махалли: «У всех есть по два-три сына, но мы никогда не даем машину ребенку без соответствующих документов. Пусть водит тот, у кого есть "права"! Поэтому в таких случаях нужно сильно бить по карману беспечных родителей штрафами, командир!»

Где был общественный контроль?

Официальные уполномоченные органы указали на несколько факторов как на коренные причины этой трагедии. Безразличие махалли и старших к происходящему вокруг, слабый общественный контроль и, самое печальное, то, что родители оставили своих детей без присмотра в ночное время, привели к такому ужасному исходу.

Уважаемые родители и соотечественники, не будьте равнодушны к жизни и будущему своих детей! Доверять управление автомобилем молодым людям, не имеющим соответствующего удостоверения и опыта, — значит собственными руками обрекать их на смерть.

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