ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно выросла

Команда ВКонтакте завершила перевод основных разделов сайта на новую архитектуру Сингле Паге Аппликатион (СПА). По словам разработчиков, это обновление ускорило первоначальную загрузку страницы на 25%, а среднее время перехода между разделами сократилось в 3,5 раза. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти изменения охватывают основные сценарии пользователей, включая новостную ленту, профили, сообщества, мессенджер, друзей, клипы, фотографии и раздел «Маркет». До перехода на новую архитектуру многие процессы в веб-версии работали по классической модели: при открытии раздела страница ожидала ответа сервера и только после этого полностью отображалась на экране.

Теперь ВКонтакте быстрее показывает пользователю структуру страницы — например, верхнюю панель, навигацию и каркас раздела, а затем наполняет её контентом. Благодаря этому пользователи могут раньше начинать взаимодействие с сервисом и не сталкиваются с пустым экраном при переходе между разделами.

Изменения также повлияли на процесс разработки программного обеспечения: команда интегрировала компонентный подход на основе дизайн-системы ВКонтакте. Это позволяет собирать интерфейсы из готовых блоков, обеспечивая скорость выпуска обновлений и единый стиль.