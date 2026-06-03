ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно выросла

·35·Технологии
ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно выросла

Команда ВКонтакте завершила перевод основных разделов сайта на новую архитектуру Сингле Паге Аппликатион (СПА). По словам разработчиков, это обновление ускорило первоначальную загрузку страницы на 25%, а среднее время перехода между разделами сократилось в 3,5 раза. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти изменения охватывают основные сценарии пользователей, включая новостную ленту, профили, сообщества, мессенджер, друзей, клипы, фотографии и раздел «Маркет». До перехода на новую архитектуру многие процессы в веб-версии работали по классической модели: при открытии раздела страница ожидала ответа сервера и только после этого полностью отображалась на экране.

Теперь ВКонтакте быстрее показывает пользователю структуру страницы — например, верхнюю панель, навигацию и каркас раздела, а затем наполняет её контентом. Благодаря этому пользователи могут раньше начинать взаимодействие с сервисом и не сталкиваются с пустым экраном при переходе между разделами.

Изменения также повлияли на процесс разработки программного обеспечения: команда интегрировала компонентный подход на основе дизайн-системы ВКонтакте. Это позволяет собирать интерфейсы из готовых блоков, обеспечивая скорость выпуска обновлений и единый стиль.

VKontakteТехнологииSPAИнтернетIT-новости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом