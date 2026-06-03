Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле Месси

Молодой талант мюнхенской «Баварии» Леннарт Карл рассказал о футболистах, которые служат для него примером на пути развития. Для юного полузащитника главными ориентирами стали три одноклубника — Майкл Олизе, Йозуа Киммих и Гарри Кейн. По словам Карла, именно стиль игры и профессиональное отношение этих звезд определяют его будущие цели. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Леннарт Карл не скрывал, что особенно восхищается игрой Майкла Олизе. «Майкл Олизе — особенный для меня футболист, он тоже левша и занимает на поле схожие со мной позиции. Мне есть чему поучиться у него в обращении с мячом и хладнокровии», — заявил 18-летний игрок в интервью официальному изданию «Баварии».

Также Карл высоко оценил дисциплину на тренировках таких профессионалов, как капитан сборной Германии Йозуа Киммих и лидер сборной Англии Гарри Кейн. По его словам, трудолюбие этих футболистов в тренажерном зале и серьезный подход к режиму дня являются отличным уроком для любого молодого игрока.

Однако главным кумиром для Леннарта Карла остается Лионель Месси. Любопытно, что молодой футболист использует щитки с изображением аргентинца во время матчей. «Да, на моей левой ноге щиток с Месси. С тех пор как я начал играть в футбол, он был для меня идеалом — левша, невысокий рост и невероятные действия с мячом», — объяснил Карл.

Теперь юный талант ставит перед собой цель проявить себя на чемпионате мира в составе сборной Германии под руководством Юлиана Нагельсманна. На групповом этапе немцы сыграют против сборных Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора. Карл намерен повысить свой авторитет на международной арене благодаря этому турниру.