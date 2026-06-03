Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-Куль

·161·Общество
Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-Куль
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С наступлением лета многие наши соотечественники начинают задумываться о том, где провести приятный и незабываемый отпуск. И именно в этот момент для любителей летнего отдыха и туристов поступила замечательная и крайне радостная новость! В этом году, начиная с 8 июня, официально запускаются регулярные прямые автобусные рейсы из нашей столицы Ташкента до прекрасного и неповторимого Иссык-Куля (Чолпон-Ата).

Теперь наши соотечественники смогут без лишних хлопот безопасно добраться до самого известного и живописного курортного региона соседнего Кыргызстана на современных и комфортабельных автобусах марки Ютонг.

Расписание рейсов и стоимость билетов

Для обеспечения высокого уровня обслуживания пассажиров и их транспортного комфорта в течение летнего сезона разработано специальное расписание движения. Для вашего удобства приводим детали поездки:

  • Отправление из Ташкента: Путешественники отправляются в путь в четные дни июня в 15:00 с главного автовокзала «Ташкент» в нашей столице.

  • Обратные рейсы: Движение с целебных берегов Чолпон-Аты в сторону Ташкента осуществляется в нечетные дни июня.

  • Доступная стоимость проезда: Стоимость билета для одного пассажира составляет всего 365 000 сумов. Это означает как выгоду для кошелька, так и приятное путешествие.

Важный стимул для курортного сезона

Открытие этого прямого маршрута значительно облегчит поездки населения на берега Иссык-Куля в летний сезон отпусков. Это не только укрепляет туристические связи между двумя странами, но и предоставляет отдыхающим возможность добраться до места назначения удобно и экономно, без лишних пересадок.

Так что сейчас самое время включить путешествие на Иссык-Куль в свои планы на летний отпуск!

Следите за самыми интересными новостями нашей страны, удобствами в туристических направлениях и актуальными ежедневными сообщениями вместе с нами на страницах Замин!

ТашкентИссык-КульЧолпон-АтаКиргизияYutong
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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