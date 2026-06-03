Биткоин в третий раз тестирует февральский минимум

Рынок криптовалют переживает серьезные колебания, поскольку цена Биткоина приближается к третьему ретесту февральского минимума текущего года. Аналитики рассматривают эту критическую точку как ключевой индикатор, определяющий дальнейшее направление рынка. Об этом сообщает Коиндеск.ком .

В настоящее время инвесторы и трейдеры внимательно следят за тем, упадет ли цена Биткоина ниже этого уровня поддержки или, наоборот, начнет расти. Если цена опустится ниже февральского показателя, это может спровоцировать долгосрочный нисходящий тренд на рынке.

Глобальные экономические факторы, включая денежно-кредитную политику ФРС и уровень инфляции, оказывают непосредственное влияние на стоимость криптоактивов. В то же время другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum и Solana, также демонстрируют волатильность вслед за Биткоином.

По мнению аналитиков КоинДеск, рыночная инфраструктура и институциональный интерес к цифровым активам сохраняются. Крупные платформы, такие как Буллиш, продолжают предоставлять услуги для обеспечения стабильности рынка, однако краткосрочные риски остаются высокими.