Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Лондоне

·59·Спорт
Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Лондоне
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В карьере капитана сборной Англии Гарри Кейна произошло важное событие за пределами поля. В знаменитом лондонском музее мадам Тюссо установлена восковая фигура нападающего. Звезда «Баварии» отметила, что это гордый момент для его семьи, и не скрывал восхищения невероятной точностью исполнения скульптуры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гарри Кейн, находящийся сейчас в Майами, тесно сотрудничал с художниками, работавшими над фигурой. Особое внимание было уделено каждой детали: от внешности и формы сборной Англии до его любимых бутс. На скульптуре Кейн изображен в классической позе, поставив ногу на мяч.

Нападающего особенно поразили мелкие детали скульптуры. Художники не забыли даже про сустав на пальце, где он носит обручальное кольцо — Кейн целует его, празднуя каждый забитый гол. «Увидеть конечный результат было особенным ощущением; глаза выглядят настолько реалистично, будто я смотрю в зеркало», — сказал футболист.

На церемонии презентации Кейн присутствовал вместе с женой Кейт и четырьмя детьми. Также на мероприятие были приглашены юные воспитанники клуба «Риджуэй Роверс», где начиналась карьера футболиста. Кейн надеется, что эта фигура станет источником мотивации для будущих поколений.

«Лондон — родной для меня город, здесь я провел всю свою жизнь. С нетерпением жду, когда мои юные болельщики смогут сфотографироваться с этой фигурой. Надеюсь, это вдохновит их верить в себя и усердно трудиться», — добавил лучший бомбардир в истории сборной Англии.

Гарри КейнАнглияБаварияМадам ТюссоФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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