Старшая дочь Шри Деви попала в пугающую ситуацию на премьере

·875·Культура
Старшая дочь Шри Деви попала в пугающую ситуацию на премьере
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Премьера нового фильма с участием известной индийской актрисы Джанви Капур, старшей дочери Шри Деви, запомнилась неожиданной и опасной ситуацией.

Во время мероприятия, когда рядом с ней сидел популярный актер Рам Чаран, один из фанатов приблизился к сцене и совершил резкое движение, вызвав волнение и беспорядок.

Если бы охрана актера не вмешалась оперативно, ситуация могла бы стать еще серьезнее. Сотрудники службы безопасности немедленно увели фаната со сцены.

Сообщается, что Джанви Капур, ставшая свидетельницей инцидента, была сильно шокирована и напугана неожиданной ситуацией. Мероприятие было ненадолго приостановлено.

Инцидент широко обсуждается в социальных сетях, и вопрос безопасности на мероприятиях с участием знаменитостей вновь стал актуальной темой.

Джанви КапурШридевиРам Чаран
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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