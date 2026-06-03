В Российской Федерации произошло очередное громкое международное событие, связанное с задержанием проживающих за рубежом бывших соотечественников и предъявлением им особо тяжких обвинений. Псковский областной суд вынес окончательный приговор программисту Михаилу Лощинину, задержанному на российской границе летом 2025 года. Суд признал его виновным в «государственной измене» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет .

Старая переписка и задержание ФСБ

По данным издания «Осторожно, новости», суд обвинил Лощинина в «финансовой поддержке представителей иностранных государств, официально признанных врагами Российской Федерации». В ходе проверки выяснилось, что основанием для этого тяжкого обвинения послужила обычная личная переписка 2022 года между Лощининым и его бывшей возлюбленной из Украины. В тот период женщина просила у него определённую сумму денег.

Хронология реальных событий развивалась следующим образом:

Цель поездки: Михаил Лощинин, имеющий гражданство как России, так и Бельгии, не проживал на территории РФ с 2000 года. 1 июля 2025 года он отправился в путь на мотоцикле, чтобы навестить своего тяжелобольного отца, проживающего в Санкт-Петербурге.

Проверка на границе: При пересечении российской границы через территорию Латвии он был остановлен сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе досмотра в его личном телефоне были обнаружены вышеупомянутые старые переписки 2022 года.

Заявления о СИЗО и пытках

Согласно заявлению группы волонтёров, поддерживающих Лощинина, программист изначально был задержан под надуманным предлогом попытки незаконного пересечения границы. Первые две недели его удерживали под надзором в одной из местных гостиниц города Пыталово Псковской области.

После этого его неожиданно перевели в СИЗО-2 Белгородской области. По имеющимся данным, в этом учреждении содержатся преимущественно украинские военнопленные. Родственники Лощинина сообщили, что именно во время нахождения в этом изоляторе он подвергся жестоким избиениям и различным физическим пыткам.

Оформление обвинения: Заключённый содержался под стражей в белгородском следственном изоляторе ровно три недели без предъявления каких-либо официальных обвинений. Впоследствии он был снова переведён обратно — в СИЗО-1 Пскова, где против него было официально возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».

Международные отношения и усилия бельгийской дипломатии

Данный инцидент с Михаилом Лощининым вызвал широкий резонанс и активные обсуждения за пределами Российской Федерации, в частности на территории Европейского Союза.

Посольство Королевства Бельгия в Москве неоднократно обращалось с официальными нотами в Министерство иностранных дел РФ по данной ситуации. Сотрудники диппредставительства запрашивали разрешение на встречу со своим гражданином Лощининым в СИЗО для оказания консульской помощи. Однако российская сторона отклонила эти запросы, так и не допустив бельгийских дипломатов к заключённому.

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