Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 лет

·62·Технологии
Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 лет

Проект создания российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета находится на этапе исследований и формирования облика будущей машины. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По его словам, разработка такого лайнера займет не менее 7–10 лет. Бадеха отметил, что сейчас завершается процесс согласования технических требований к самолету, после чего можно будет перейти к следующим этапам работы.

Глава ОАК подчеркнул, что при создании новой машины необходимо ориентироваться не на текущие, а на будущие требования рынка. Ведь к моменту ввода самолета в эксплуатацию у конкурентов точно появятся новые модели. Ключевым элементом проекта, как ожидается, станет двигатель ПД-35.

О реальных сроках и возможностях запуска программы можно будет говорить только после определения окончательных параметров силовой установки. В настоящее время парк дальнемагистральных самолетов в России полностью состоит из иностранных лайнеров, и перевозчики сталкиваются с трудностями при их эксплуатации.

Вадим Бадеха упомянул Ил-96 как быстрое, но менее эффективное решение. Однако он признал, что по экономическим показателям эта машина значительно уступает зарубежным аналогам.

АвиацияРоссияBoeingТехнологииСамолет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом