Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 лет

Проект создания российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета находится на этапе исследований и формирования облика будущей машины. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По его словам, разработка такого лайнера займет не менее 7–10 лет. Бадеха отметил, что сейчас завершается процесс согласования технических требований к самолету, после чего можно будет перейти к следующим этапам работы.

Глава ОАК подчеркнул, что при создании новой машины необходимо ориентироваться не на текущие, а на будущие требования рынка. Ведь к моменту ввода самолета в эксплуатацию у конкурентов точно появятся новые модели. Ключевым элементом проекта, как ожидается, станет двигатель ПД-35.

О реальных сроках и возможностях запуска программы можно будет говорить только после определения окончательных параметров силовой установки. В настоящее время парк дальнемагистральных самолетов в России полностью состоит из иностранных лайнеров, и перевозчики сталкиваются с трудностями при их эксплуатации.

Вадим Бадеха упомянул Ил-96 как быстрое, но менее эффективное решение. Однако он признал, что по экономическим показателям эта машина значительно уступает зарубежным аналогам.