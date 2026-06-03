Какие обвинения предъявлены узбекистанцам за участие в уличных гонках в США?

В ходе специального рейда в городе Цинциннати, штат Огайо, США, были задержаны 6 граждан Узбекистана. Они подозреваются в участии в уличных гонках и опасных маневрах на автомобилях.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке возле стадиона Пайкор. Свидетели заявили, что некоторые водители выполняли на автомобилях опасные трюки, такие как «пончики» и «бёрнауты».

Служба безопасности стадиона сообщила полиции о подозрительном движении автомобилей марок Audi, BMW, Мустанг и Чалленгер. После этого полиция начала наблюдение за территорией с помощью дрона и взяла под контроль выезды.

В результате были задержаны А. Валиев, М. Есенова, М. Забурова, Б. Хамидуллаев, Д. Нурматов и Т. Нурматов. Им предъявлено обвинение в незаконном проникновении на частную территорию.

Кроме того, Темуру Нурматову было предъявлено дополнительное обвинение в организации уличных гонок. В суде подозреваемые отвергли обвинения. Для каждого из них установлен залог в размере 2,5 тысячи долларов.

По данным местных СМИ, подозреваемые в настоящее время остаются под стражей.