Какие обвинения предъявлены узбекистанцам за участие в уличных гонках в США?

·321·Общество
Какие обвинения предъявлены узбекистанцам за участие в уличных гонках в США?

В ходе специального рейда в городе Цинциннати, штат Огайо, США, были задержаны 6 граждан Узбекистана. Они подозреваются в участии в уличных гонках и опасных маневрах на автомобилях.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке возле стадиона Пайкор. Свидетели заявили, что некоторые водители выполняли на автомобилях опасные трюки, такие как «пончики» и «бёрнауты».

Служба безопасности стадиона сообщила полиции о подозрительном движении автомобилей марок Audi, BMW, Мустанг и Чалленгер. После этого полиция начала наблюдение за территорией с помощью дрона и взяла под контроль выезды.

В результате были задержаны А. Валиев, М. Есенова, М. Забурова, Б. Хамидуллаев, Д. Нурматов и Т. Нурматов. Им предъявлено обвинение в незаконном проникновении на частную территорию.

Кроме того, Темуру Нурматову было предъявлено дополнительное обвинение в организации уличных гонок. В суде подозреваемые отвергли обвинения. Для каждого из них установлен залог в размере 2,5 тысячи долларов.

По данным местных СМИ, подозреваемые в настоящее время остаются под стражей.

ЦинциннатиСШАПэйкор СтэдиумAudiBMWMustangChallenger
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкентской области пресечена крупная земельная афераСегодня, 07:53Ряд улиц в Ташкенте закроют для транспорта на 4 дняСегодня, 07:49В Ташкентской области изъято почти девять килограммов наркотиковСегодня, 07:39На Чарвакском водохранилище начала работу специальная водная патрульная службаСегодня, 07:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения