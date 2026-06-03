Хоким Ташкента объявил план развития Учтепинского района

В столице активизировались системные работы, направленные на повышение благосостояния населения и коренное улучшение инфраструктуры территорий. Хоким Ташкента провел открытую и искреннюю встречу «отчет-диалог» с участием местных жителей и представителей отрасли в Детской клинической больнице №3 Учтепинского района. В ходе диалога в центре внимания оказались вопросы модернизации сферы здравоохранения района на основе современных стандартов, а также расширения сети спортивных объектов для молодежи.

На встрече руководитель столицы озвучил ряд важных и радостных новостей, направленных на обеспечение благополучия населения.

Период обновлений и подъема в сфере здравоохранения

В последние годы проведена масштабная работа по выводу качества медицинских услуг населению на новый уровень. В частности, за последние 5 лет для лечебных учреждений района было закуплено в общей сложности 81 единица самого современного и высокотехнологичного медицинского оборудования.

В целях дальнейшего развития системы здравоохранения в будущем будут реализованы следующие крупные проекты:

Современные поликлиники: Будут построены семейные поликлиники нового типа на основе международных стандартов и передового зарубежного опыта.

Реконструкция больниц: Здание больницы по лечению детского туберкулеза будет полностью капитально отремонтировано, а ряд ведущих клиник района реконструирован в соответствии с современными требованиями.

Революционные изменения в сфере спорта: охват молодежи вырастет в 6,5 раза

Одной из самых волнующих частей встречи стала презентация проекта по расширению спортивной инфраструктуры района. Разработан план по коренному расширению Спортивной школы №1 и строительству новых комплексов.

В результате этих реформ количество кружков и видов спорта в спортивной школе увеличится с нынешних 13 до целых 32 (включая современное направление киберспорта). Самое радостное то, что охват местной молодежи, привлекаемой к занятиям, увеличится в 6,5 раза, вырос с прежних 570 человек до 3 800 человек. Это создаст основу для возвращения тысяч юношей и девушек к здоровому образу жизни.

Социальная помощь нуждающимся семьям в преддверии праздника

В ходе мероприятия на практике нашли свое воплощение принципы возвышения человеческого достоинства и поддержки социально уязвимых слоев населения. В рамках диалога гражданам с ограниченной подвижностью и нуждающимся в помощи были вручены современные инвалидные коляски.

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С помощью этих сертификатов социально уязвимые и тяжелобольные пациенты получили возможность бесплатно пройти качественные хирургические операции.

Подобные открытые и плодотворные диалоги хокима Ташкента с населением Учтепинского района будут последовательно продолжены и в других районах и махаллях столицы.

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