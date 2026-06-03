Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССД

·48·Технологии
Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССД

Австрийские специалисты по кибербезопасности обнаружили новый способ отслеживания пользователей. Метод под названием ФРОСТ (Фингерпринтинг Ремотелй усинг ОПФС-басед ССД Тиминг) позволяет веб-сайтам получать данные о действиях на компьютере через твердотельные накопители (ССД). Самая опасная особенность заключается в том, что для атаки не требуется установка вредоносного ПО или переход по подозрительным ссылкам — достаточно просто посетить специальный сайт. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Механизм атаки основан на особенностях работы ССД и системе временного хранения данных в браузере. При открытии сайт создает файл размером в несколько гигабайт, вынуждая диск активно работать. Пока ССД занят этим файлом, сайт измеряет задержки доступа к данным. Эти временные показатели зависят от других процессов, происходящих на диске.

Исследователи проанализировали эти задержки с помощью модели машинного обучения. В результате им удалось определить, какие сайты посещает пользователь, с точностью 88,95%, а какие приложения использует — с точностью 95,83%. Атака не зависит от типа браузера: например, сайт, открытый в Google Chrome, может отслеживать действия в Мозилла Фирефокс или других программах.

Хотя эксперименты проводились в системах Линукс и macOS, эксперты подчеркивают, что этот метод опасен и для пользователей Windows. По словам автора исследования Ханнеса Вайсштайнера, модель можно обучить распознавать любую активность, регулярно обращающуюся к ССД-диску. Это означает, что охват слежки гораздо шире, чем обычные сайты.

В отличие от традиционных кукие-файлов или отслеживающих пикселей, ФРОСТ использует физические характеристики устройства, поэтому его обнаружение и блокировка значительно сложнее. Готового решения этой проблемы пока нет. По мнению экспертов, для устранения уязвимости требуются серьезные изменения в механизмах хранения данных браузеров и веб-технологий.

SSDКибербезопасностьGoogle ChromeТехнологииКонфиденциальность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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