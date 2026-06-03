Аналог Toyota Highlander ГАК С9 в России стоит от 6,8 млн рублей

·46·Авто
Аналог Toyota Highlander ГАК С9 в России стоит от 6,8 млн рублей

На российском рынке объявлена цена на полноразмерный гибридный кроссовер ГАК С9. Новая модель в единственной комплектации СКс Премиум оценена в 6,8 миллиона рублей (около 70 тысяч долларов). Точная дата начала продаж пока не раскрыта, но автомобиль привлекает внимание богатым оснащением и техническими возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Версия СКс Премиум оснащена адаптивной подвеской, 21-дюймовыми колесными дисками, камерами кругового обзора 360 градусов и современными системами помощи водителю. В салоне также установлены проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, а также функции подогрева, вентиляции и массажа для сидений первого и второго ряда. Руль, лобовое стекло и форсунки омывателя имеют подогрев, а сиденья обиты высококачественной кожей Наппа.

ГАК С9 относится к классу крупных кроссоверов с длиной 5060 мм. Автомобиль построен по последовательной гибридной схеме и оснащен системой полного привода (АВД). Общая мощность системы составляет 340 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 7,2 секунды. Силовая установка включает 1,5-литровый ДВС и батарею КАТЛ емкостью 44,5 кВт·ч.

Одним из преимуществ гибридной системы является ее экономичность: запас хода только на электротяге составляет 208 км (по циклу НЭДК), а общий пробег достигает 1019 км. Батарея КАТЛ заряжается с 30% до 80% на станциях быстрой зарядки всего за 15 минут. За дополнительную плату клиенты могут выбрать один из двух вариантов экстерьера — черный дизайн или двухцветный кузов.

GAC S9КроссоверГибридАвтомобильРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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