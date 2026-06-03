Парень осужден за попытку похитить 17-летнюю девушку на «Дамасе»

В Алатском районе Бухарской области осужден молодой человек, пытавшийся похитить несовершеннолетнюю девушку с целью принуждения к браку.

Согласно материалам суда, молодой человек по имени Н. в феврале 2025 года познакомился через Telegram с Р., 2007 года рождения, и поддерживал с ней регулярное общение.

12 февраля текущего года во время встречи в махалле Алатского района Н. предложил девушке сбежать вместе. После отказа Р. он попытался силой посадить ее в автомобиль «Дамас» и увезти.

Девушка оказала сопротивление, уперев ногу в дверь автомобиля. В этот момент вмешались прохожие, и девушка была спасена.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшей были выявлены легкие телесные повреждения в области плеча, предплечья, бедра и голени.

В суде Н. признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Пострадавшая заявила, что не прощает его и не намерена мириться.

Приговором суда Н. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 136 Уголовного кодекса, и приговорен к 2 годам ограничения свободы.

Кроме того, на него наложены ограничения: запрет на пользование интернетом, участие в массовых мероприятиях, употребление алкогольных напитков и выезд за пределы Бухарской области.